Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной истории Тодда Говарда





Одна из игр, которая сейчас создается студией Xbox, это новый проект про Индиану Джонса. Игру делает студия MachineGames, которая является частью Bethesda, а та принадлежит Microsoft.

Анонс новой игры про Индиану Джонса состоялся в начале этого года, и проект еще на очень ранней стадии разработки. Пока нет даже примерного понимания, когда стоит ждать новую игру к релизу, и на каких платформах она выйдет.

В рамках интервью IGN, где Тодд Говард рассказал про Fallout 5, Starfield, TES VI и ряд других проектов, руководитель Bethesda сказал пару слов и об игре про Индиану Джонса. По его словам, он в ней участвует в роли продюсера, то есть не находится в ежедневной работе над проектом, как, например, это происходит со Starfield и The Elder Scrolls VI, разработкой этих игр Тодд напрямую руководит.

Тодд Говард рассказал журналистам IGN, что он пробовал создать игру про Индиану Джонса еще лет 10 назад, но тогда LucasArts не заинтересовались. Но теперь, когда они принадлежат Disney, им стала интересна возможность поработать с MachineGames. По словам Тодда, сама игра будет основана на его оригинальной истории о приключениях Индиана Джонса: