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Instagram введет платные подписки на каналы

Instagram введет платные подписки на каналы

Социальная сеть Instagram собирается ввести платные подписки на каналы внутри приложения. Фолловеры смогут получать доступ к эксклюзивному контенту, говорится в описании соцсети в AppStore в версии для США.

Стоимость подписок будет варьироваться от $1 (около 71 руб.) до $5 (около 356 руб.) в месяц. Также в программе могут появиться значки для чата в прямых трансляциях, как на платформе Twitch.

Новая функция должна помочь авторам зарабатывать больше денег, так как сейчас единственный способ монетизации для пользователей Instagram через платформу — поиск рекламодателей. Для компании Цукерберга это тоже станет одним из способов получения прибыли.

В мае 2021 года разработчики платформы уже заявляли о возможности введения платной подписки. Еще в планах владельцев соцсети запустить Exclusive Stories, когда люди смогут отдельно платить за выбранные истории авторов.

Ранее Ruposters писал, что Twitter начал показывать рекламу в ответах на твиты.

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По материалам: uposters.ru

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