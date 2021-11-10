Ирина Слуцкая прокомментировала достижения юных фигуристок

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о дружбе в спорте. На зимней Олимпиаде 2018-го в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золотую медаль, тогда как Евгения Медведева получила серебро. После этого поползли слухи о вражде юных спортсменок. Ирина Слуцкая не стала говорить, кто из фигуристок, по ее мнению, катается лучше. «Я без понятия — Алина или Женя. У каждого свой приоритет. Неважно победят они в будущем или не победят — свое мнение оставлю при себе», — заявила 42-летняя спортсменка. При этом двукратная чемпионка мира высказалась по поводу проигрыша Медведевой на зимней Олимпиаде 2018 года. Ирина объяснила, по какой причине Женя заняла второе место. «Надо пахать с утра до ночи. Любая карьера спортсмена конечна. Жене мешали травмы. Если прыжок можно выучить, то здоровье, скажу так, не выучишь. Здесь обсуждать нечего. Девчонке реально не повезло. Если бы не было травм, то она могла победить. Но девочка продолжает пахать. Она пашет и пашет до сих пор. Когда есть желание, можно с последнего места подняться на первое, но нужно работать в пять раз больше, чем работал до. Можно с пола, со дна подняться, когда кажется, что все рассыпалось. Я начинала сначала и не раз. Мне в лицо говорили: «Понимаешь, что тебя больше никуда не пустят? Можешь идти домой и готовить борщи». Я отвечала «хорошо» и меняла свой образ жизни, меняла подготовку», — поделилась фигуристка.Ирина Слуцкая Слуцкая считает, что настоящей дружбы в спорте вообще не бывает. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании советует сконцентрироваться исключительно на любимом деле. «Подруг в спорте нет. Кто бы что ни говорил, я не верю, что между соперницами может быть дружба. Она может быть у одиночника с коллегой из парного катания или танцев на льду. Но чтобы две одиночницы дружили — это из разряда фантастики! Вы можете быть просто в нормальных отношениях… Мы все время общались. Но это не касалось спорта, не касалось подготовки, это были разговоры ни о чем. И, выйдя из автобуса, мы расходились по своим номерам. Никогда не ходили друг к другу в гости и не созванивались, не списывались. У каждой была своя жизнь. Но, выходя на лед, мы ненавидели друг друга. Проявлялась спортивная злость, которая не позволяла уступить сопернице. На льду кипят такие страсти! Нет дружбы, не верьте», — сообщила Ирина в YouTube-шоу «Антонимы».