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Иркутская область попала в рейтинг регионов РФ с самой дорогой ипотекой

Иркутская область попала в рейтинг регионов РФ с самой дорогой ипотекой

Иркутская область вошла в рейтинг регионов РФ с самой дорогой ипотекой. В области ставка достигла 8,1% против 7,89% месяцем ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк РФ.

Самая высокая ставка по ипотеке всё еще фиксируется в Севастополе, однако за месяц она опустилась с 8,77% до 8,7%. Также наиболее высокая средняя стоимость кредита остается в Ингушетии и Чечне, где ставка поднялась до 8,57% и 8,51% годовых соответственно.

Кроме того в топ-регионов с самой дорогой ипотекой вошли Крым (8,51%), Тыва (8,28%), Краснодарский край (8,18%), Самарская область (8,05%) и Москва (8,01%).

На Камчатке ставка поднялась с 7,7% до 8,25%, Ненецком автономном округе ставка возросла до 8,33%, поднявшись на 1,34 процентного пункта. Покинули топ Калмыкия, Кемеровская область и Дагестан — в сентябре ставка по кредитам в этих регионах составила 7,55%, 7,95% и 7,80% соответственно.

Наиболее дешевый кредит на жилье можно было взять в ряде регионов Дальневосточного федерального округа: в Приморском крае (6,25%), на Чукотке (6,5%), в Якутии (6,53%), на Магадане (6,67%), Сахалине (6,77%) и в Амурской области (6,9%). Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре опустилась на 0,05 процентного пункта - до 7,73%.

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По материалам: irk

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