Исчезающее озеро в Вологодской области вновь ушло под землю

Вадим Карасев

Находящееся на границе Бабаевского и Вытегорского районов Вологодской области Шимозеро, площадь которого — около восьми квадратных километров, в начале ноября 2021 года ушло под землю вместе с рыбой, сообщает сайт Русского географического общества. Подобное событие происходит с озером не впервые. Раз в несколько лет вода из озера вместе с рыбой уходит в подземную реку через карстовую воронку, носящую название Черная яма.

Карстовыми процессами геологи называют растворение горных пород наземными и подземными водами. В результате возникают специфические формы рельефа (воронки, желобы, котловины, пещеры), которые тоже называются карстом. Сам термин «карст» происходит от названия известкового плато в Словенских Альпах, где подобные формы рельефа выражены очень ярко. Значительное число озер располагается в карстовых воронках. Обычно в центре такой воронки находится понор — канал, по которому уходит вода. Подобные озера могут внезапно исчезать, а потом вновь появляться. Дело в том, что поноры в них забиваются илом, и тогда вода в озерах держится. Но если такая «пробка» вымывается, то и вода уходит в понор и глубже в карстовые полости.

«Карстовый процесс настолько широко распространен, что специалисты даже выделили Московско-Двинскую карстовую область, составной частью которой является водораздел Онежского и Белого озер. Здесь карстовые формы в большинстве случаев представляют собой воронки провального типа (гравитационные). Они сформировались при обвале свода подземной полости, возникшей за счёт выщелачивания (растворения) и выноса карстующихся пород на глубине. Реже встречаются коррозионные воронки поверхностного выщелачивания, котловины, слепые долины, суходолы, поноры. Скорость карстовой денудации оценивается от 8 до 18 миллиметров за одну тысячу лет. Длина средней карстовой полости может достигать 2,5–3 километров. Из гидрологических явлений, связанных с карстом, следует выделить исчезающие озера и водотоки, подземные реки, воклюзные источники (грифоны)», — рассказывает преподаватель Вологодского госуниверситета, руководитель комиссии «Палеогеография» Вологодского отделения РГО, геолог Валерий Чернышов.

В Вытегорском районе располагается несколько десятков периодически исчезающих озёр, из которых крупнейшими являются Шимозеро, Куштозеро, Долгое, Лихтозеро, Качозеро, Ундозеро. В дне этих водоёмов существуют карстовые воронки, или пучины, глубина которых в несколько раз превышает среднюю глубину водоёмов и составляет 10–20 метров. Воронка на дне Куштозера имеет глубину более 11 метров, Шимозера — 21 метр. Предполагается, что из Шимозера вода уходит в реку Ножему, из Куштозера — в Онежское озеро, из Ундозера — в реку Ковжу и Белое озеро. Длина подземных каналов — от 5 до 12 километров.