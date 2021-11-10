Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой

Актер Иван Стебунов сегодня отмечает 40-летие. Артист честно признался, почему распался его брак с Мариной Александровой. Сейчас победитель 11-го сезона «Танцев со звездами» известен как примерный семьянин, однако в прошлом его осуждали за расставание с Мариной Александровой. Поначалу артисты скрывали истинные причины развода, но в итоге Иван Стебунов взял вину на себя. Несколько лет Марина Александрова и Иван Стебунов использовали отговорки вроде «не сошлись характерами». Однако в 2018-м актер признался, что не сумел спасти отношения после предательства. Сегодня, 9 ноября Стебунову исполняется 40.Иван Стебунов «40 лет не отмечают! Сижу один-ем торт!», - подписал фото именинник. Будучи артистом «Современника», Иван влюбился в партнершу по спектаклю «Горе от ума» Марину Александрову. Около года актеры встречались, прежде чем пожениться. Поговаривали, что в скором времени супруги начали ссориться из-за мелочей и то разъезжались по разным квартирам, то снова сходились. Союз продержался два года: весной 2010-го прозвучала новость о разводе артистов. О причинах разлада экс-супруги долго молчали, но три года назад Стебунов все же сделал громкое заявление. «Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — признавался артист в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».Иван Стебунов и Марина Александрова В течение года пара пыталась восстановить отношения, но ничего не получилось. Чувство вины подтачивало Стебунова, после развода он не понимал, как играть с Мариной в одном театре. В отчаянии актер пришел к Галине Волчек, чтобы уволиться. Галина Борисовна заявила, что не выпустит артиста из кабинета, пока не переубедит его. Волчек поведала историю собственного расставания с изменившим Евгением Евстигнеевым и уговорила Ивана не рубить с плеча. В итоге Стебунов задержался в «Современнике» еще на несколько лет, тем более что сама Александрова ушла из театра. Символично другое: в картине «Котовский» актер появился с Мариной и Владиславом Галкиным.Иван Стебунов с женой Еленой Смерть Галкина и развод почти совпали по времени, тогда-то Ивана и накрыла жуткая депрессия. Утешение звезда «Курсантов» искал на дне бутылки, что не могло позитивно сказаться ни на его карьере, ни на личной жизни. Сам Иван признавался, что в тот период довольно много пил и только в 33 твердо решил изменить жизнь. Ивану удалось полностью отказаться от алкоголя. Немалую роль в этом сыграла вторая супруга Стебунова. Экономист Елена Власова заставила артиста вновь поверить в любовь и стать примерным семьянином.