Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика

Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика


Сегодня разработчики из Rockstar, за день до релиза сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, поделились подробностями о том, какие улучшения ждут игроков в обновленных проектах. Напомним, что сборник состоит из: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Игра Grand Theft Auto: San Andreas будет доступна в Game Pass сразу в день выхода сборника, 11 ноября.

О многих изменениях сообщали еще при анонсе сборника, вот что ждет игроков в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition с точки зрения обновления игрового опыта:



Управление на геймпаде из GTA V.



Обновлены колеса выбора оружия и радиостанций для быстрого переключения.




Обновленные мини-карты с улучшенной навигацией, позволяющие игрокам устанавливать путевые точки к пунктам назначения.



Улучшены элементы управления стрельбой и прицеливания, а также улучшенные элементы управления движением в GTA: San Andreas.



Возможность сразу перезапустить неудачные миссии.



Обновленные достижения и трофеи.



Новые достижения Rockstar Social Club.



Новые поддерживаемые языки; включая бразильский португальский, польский, упрощенный и традиционный китайский, русский и корейский, а также английский, испанский (Испания + Мексика), итальянский, японский, французский и немецкий языки.

Улучшенные визуальные эффекты и графика, в том числе:



Текстуры в более высоком разрешении от персонажей до оружия, от транспортных средств до дорог и так далее.



Полностью перестроенная система освещения с усиленными тенями, отражениями.



Улучшены эффекты окружающей среды, такие как вода и погодные эффекты, включая дождь и туман, а также более отчетливые изменения, позволяющие выделить разное время суток по небу, солнцу, луне и звездам.



Улучшенная детализация деревьев и листвы, трехмерные детали для зданий и окон.



Увеличенные расстояния прорисовки для обеспечения нового уровня глубины и четкости.


На приставке Xbox Series X заявлено разрешение 4K при 60 FPS. Про Xbox Series S пока нет уточнений.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Украинские военные в Косове потеряли секретные документы
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие прекрасные отношения»
Саша Кабаева выходит замуж: «За мои страдания я сейчас получила такие
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день
Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе, тосты, прикольные открытки и картинки
День полиции 10 ноября 2021 года: поздравления в стихах и прозе,
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей
Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight Night
VGC: Electronic Arts дала «зеленый свет» на возрождение серии Fight
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика
Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition —
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов
Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной истории Тодда Говарда
Игра про Индиану Джонса от MachineGames строится на оригинальной
Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition с основными изменениями
Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных» проблемах
Александр Дьяченко рассказал о многочисленных «послековидных»

Топ на сегодня

Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Иван Стебунов признался, почему развелся с Мариной Александровой
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке
Селебритис, которые смогли признаться в измене второй половинке

Еще по теме

Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России
В сети появился геймплей Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition
Сравнение геймплея ремастера Grand Theft Auto: Vice City с оригиналом
Инсайдер: Ремастер Grand Theft Auto IV выйдет в 2023 году