Изменения в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — обновленный игровой опыт и графика





Сегодня разработчики из Rockstar, за день до релиза сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, поделились подробностями о том, какие улучшения ждут игроков в обновленных проектах. Напомним, что сборник состоит из: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Игра Grand Theft Auto: San Andreas будет доступна в Game Pass сразу в день выхода сборника, 11 ноября.

О многих изменениях сообщали еще при анонсе сборника, вот что ждет игроков в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition с точки зрения обновления игрового опыта:

Управление на геймпаде из GTA V.Обновлены колеса выбора оружия и радиостанций для быстрого переключения.





Обновленные мини-карты с улучшенной навигацией, позволяющие игрокам устанавливать путевые точки к пунктам назначения.Улучшены элементы управления стрельбой и прицеливания, а также улучшенные элементы управления движением в GTA: San Andreas.Возможность сразу перезапустить неудачные миссии.Обновленные достижения и трофеи.Новые достижения Rockstar Social Club.Новые поддерживаемые языки; включая бразильский португальский, польский, упрощенный и традиционный китайский, русский и корейский, а также английский, испанский (Испания + Мексика), итальянский, японский, французский и немецкий языки.

Улучшенные визуальные эффекты и графика, в том числе:

Текстуры в более высоком разрешении от персонажей до оружия, от транспортных средств до дорог и так далее.Полностью перестроенная система освещения с усиленными тенями, отражениями.Улучшены эффекты окружающей среды, такие как вода и погодные эффекты, включая дождь и туман, а также более отчетливые изменения, позволяющие выделить разное время суток по небу, солнцу, луне и звездам.Улучшенная детализация деревьев и листвы, трехмерные детали для зданий и окон.Увеличенные расстояния прорисовки для обеспечения нового уровня глубины и четкости.





На приставке Xbox Series X заявлено разрешение 4K при 60 FPS. Про Xbox Series S пока нет уточнений.