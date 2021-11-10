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Известные люди в истории, которых вообще не интересовал секс

Известные люди в истории, которых вообще не интересовал секс
В их яркой жизни было все, кроме интимаДля каждого второго человека секс — обыденность, довольно значимая часть жизни. Поэтому нам довольно трудно представить людей, а особенно тех, кто сделал неоценимый вклад в историю, для которых интим не значит вообще ничего. Мы решили вспомнить известных личностей, которые предпочитали заниматься любимым делом и совсем не волновались из-за отсутствия партнера.Мать ТерезаОдна из самых значимых женщин в истории, католическая монахиня, известная как мать Тереза, была абсолютно равнодушна к плотской любви. Свою жизнь монахиня посвятила другим людям — мать Тереза оказывала неоценимую помощь больным и бедным по всему миру, так как, по ее словам, цель ее жизни — служение Христу. Несмотря на то, что монахиня сама была девственницей, она подвергала жесткой критике саму идею абортов и не приветствовала контрацепцию. Как рассуждают многие современники монахини, сексом мать Тереза не интересовалась не только по причине религии, но ее в принципе не волновали взаимоотношения с противоположным полом.
Льюис КэрроллКак известно, знаменитая Алиса из бессмертного произведения Кэрролла, существовала в реальности: писатель увидел дочь своих друзей и сразу понял, что эта девочка — та самая Алиса, которую он так долго пытался представить. Льюис был так погружен в работу, причем не только над самым главным произведением в своей жизни, но и над другими книгами, что у него просто не оставалось времени на любовные похождения. Некоторые современники Кэррола считают, что у писателя были особые наклонности, кто-то даже считает, что его любовь к девочке-прототипу книжной Алисы была далеко не платонической. Но подтвердить или опровергнуть это не может сегодня никто. Известно лишь то, что отношения с женщинами у писателя никогда не переходили в нечто интимное, а потому есть все основания считать, что писатель не только не интересовался сексом, но также умудрился сохранить девственность до самой смерти.Елизавета IВремена, когда Елизавета I росла и расцветала как женщина, трудно назвать приятными — женщин тогда воспринимали не больше, чем приложение к мужчине. Юная принцесса была свидетелем жутких ситуаций в собственной семье, так, например, ее отец Генрих VIII убил ее мать. В тот момент будущая королева поняла, что вступив в брак, она попадает под власть мужа, а это значит, что ее жизнь и здоровье будут полностью зависеть от него. Историки считают, что именно этот момент и удерживал королевскую особу от связей с мужчинами и тем более замужества.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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