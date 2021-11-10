Ясновидящая Ванга назвала знаки, указывающие, когда закончится пандемия коронавируса

Ясновидящая Ванга назвала главные признаки окончания пандемии коронавируса

«20 марта, в день весеннего равноденствия, вопрос с коронавирусом будет не столь актуальным, потому что Земля войдет в пятое измерение. Это будет уже другая энергетика».

Предсказания ясновидящей Ванги о заболеваниях

«Желтая болезнь захватит весь мир», — говорила Ванга много лет назад.

Ясновидящая Ванга сделала много предсказаний, и одно из них было о начале и конце пандемии коронавируса. Этот вопрос тревожит многих людей. Ответ можно рассмотреть в знаках, на которые указала прорицательница. По ее словам, не только вирус угрожает человечеству. Она назвала еще одну неприятность, с которой придется столкнуться, и это может быть пострашнее коронавируса.У ясновидящей Ванги были доверенные лица, которые с ней проводили много времени. Они научились понимать, что она подразумевала под сказанным. Многие слова оказались пророческими, и даже пандемию коронавируса она смогла предвидеть. В ее слова мало кто поверил, когда Сергей Косторной сделал такое заявление на шоу «На самом деле» еще до появления этого недуга.Через месяц после его заявления в эфире в 2019 году появились первые сигналы о новом незнакомом вирусе, который быстро распространялся и захватил в итоге весь мир. Уже 2 года люди живут с ним, пытаясь побороть его, приспособиться и противостоять. Несмотря на прогноз эпидемиолога Владимира Никифорова, что на 99,9% существует вероятность отсутствия такого возбудителя с сильным потенциалом, он все же появился.Предсказание о том, когда закончится пандемия коронавируса, также прозвучало от ясновидящей Ванги. Сергей Косторной напомнил ее слова об окончании пандемии:Важную информацию о коронавирусе Сергей Косторной сможет открыть за 7 дней до наступления нового года. Это тот срок, который установила Ванга, считая, что нельзя сразу выдавать много новостей, чтобы не создавать панику среди людей.Срок, когда закончится коронавирус довольно размытый. Но, как утверждают ее доверенные лица, Ванга никогда не называла точную дату. Она описывала основные черты и признаки времени, когда событие может состояться.То же самое было с началом коронавируса, когда ясновидящая сказала, что зеркало перевернется, свет пойдет наоборот, и начнутся тяжелые времена. Это произошло в день зеркальной даты 22.02.2020 года — в день 5 двоек.Но расшифровать эту фразу стало возможным только в конце 2019 года. Коронавирус, который пришел из Уханя, действительно распространился по всей планете.Ясновидящая Ванга в своих предсказаниях сделала заявление, что человечество переживет еще более сложные заболевания. Одно может прийти в 2088 году. Люди будут стариться за очень короткий срок. На поиск лекарства понадобится 9 лет, чтобы остановить недуг.Ранее, в 2066 году, люди изобретут новое оружие, которое сможет все вокруг покрывать льдом. А в 2111 году техника станет наравне с человеком, а потом превзойдет его. Тогда воцарится власть роботов. Благоприятные перемены для человечества начнутся с 5000 года. Люди напрямую будут контактировать с Богом и жить в благоденствии.