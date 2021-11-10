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Эксперты обсудят, как научить мигрантов жить по российским законам

Эксперты обсудят, как научить мигрантов жить по российским законам

00:00  Автор: Кристина Стащенко



В пресс-центре «Парламентской газеты» 10 ноября в 12:00 пройдёт круглый стол на тему «Как научить мигрантов жить по российским законам?».

Участники дискуссии обсудят ряд вопросов, в том числе может ли Россия сегодня полностью отказаться от трудовых мигрантов и что дадут кодификация миграционного законодательства и геномная регистрация приезжих. Также они обменяются мнениями о том, какие методы необходимы для защиты россиян от преступных действий со стороны мигрантов; как отразится инициатива Москвы по отказу от мигрантов на стройках на решении проблемы безработицы среди российских граждан.

К участию в мероприятии приглашены первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, а также президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. 

Круглый стол пройдёт в дистанционном формате. Мероприятие начнётся в 12:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте «Парламентской газеты» (ссылка станет доступна в момент начала трансляции). Вопросы можно задать через онлайн-форму или прислать по адресу [email protected]



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По материалам: pnp.ru

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