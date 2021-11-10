Юлия Пересильд призналась, как у нее складываются отношения с Алексеем Учителем

37-летняя актриса-космонавт Юлия Пересильд призналась, что мечтает потерять голову от любви, так как уже много лет ни в кого не влюблялась. Юлия Пересильд старается не пускать в свою личную жизнь посторонних. Она долго скрывала, что была влюблена в режиссера Алексея Учителя. У пары даже родились дочки — лишь когда девочки подросли, актриса назвала имя любимого мужчины. Однако эти отношения так и не получили статус официальных. Пара рассталась, а про Пересильд поползли слухи, что она встречается с Романом Абрамовичем. После возвращения из космоса актриса откровенно рассказала о любимом мужчине YouTube-каналу «Скажи Гордеевой». В Сети часто можно увидеть мнение, что Пересильд буквально роковая женщина. Она с легкостью получает от мужчин все, что хочет. Одни бросают к ее ногам лучшие роли, другие — достают билет в космос.Юлия Пересильд с родителями и дочерьми отдыхает на Мальдивах Актриса относится с юмором к подобным предположениям. «Влюбляюсь-то я часто. Я, честно говоря, влюбляюсь часто просто в очень талантливых людей, ничего не могу с собой поделать. Я думаю: «Боже, вот таким же талантливым нельзя быть», — поделилась актриса. Ей и сейчас хочется потерять голову и влюбиться, чтобы ни о чем не думать. В последний раз без оглядки она влюбилась в Алексея Учителя. Сама актриса с сожалением признает, что это время безвозвратно прошло. «Это было давно. Влюблялась в отца своих детей, конечно, в Алексея Учителя. Но это было давно очень», — признается Юлия.Юлия Пересильд и Алексей Учитель Актриса не скрывает, что порой очень хочется новых отношений, чтобы влюбиться и потерять голову. «Хочется так, чтобы, ну как бы не думать. Вот не думать. Потому что, ну пока… До тех пор, пока ты размышляешь, вряд ли что-то произойдет», — рассуждает Юлия. Юлия Пересильд и Алексей Учитель расстались. Почему — так и осталось неизвестно. Они просто решили, что дальше будут вместе воспитывать дочек. Без ссор, скандалов и взаимных упреков. «А почему мы должны были ругаться? Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети», — поделилась Пересильд.