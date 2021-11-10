Юлия Пересильд рассказала о расставании с Алексеем Учителем: "Мы уже достаточное количество лет не вместе"

Вадим Карасев

Вчера на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" вышло первое интервью 37-летней Юлии Пересильд после возвращения из космоса. Выпуск получился по-настоящему резонансным: меньше чем за сутки он собрал почти пять тысяч дизлайков (положительных реакций на момент публикации этого материала там на тысячу меньше). В этом интервью Юлия рассказала не только о своих впечатлениях от космической командировки, но и ответила на критику интернет-пользователей по поводу своего полета, а также разоткровенничалась на тему личной жизни.





Так, Пересильд подтвердила слухи о расставании с отцом двух своих дочерей Алексеем Учителем, которые ходили в прессе уже давно. На вопрос ведущей Катерины Гордеевой, не ругалась ли Юлия с Алексеем из-за того, что он был категорически против ее полета в космос, актриса пояснила, как их отношения с известным кинорежиссером складываются на сегодняшний день:

А почему мы должны были ругаться? Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю.

Напомним, что отношения Юлии Пересильд и Алексея Учителя, который старше ее на 33 года, завязались много лет назад. Долгое время пара скрывала свои отношения от прессы, потому что Алексей состоял в браке с Кирой Саксаганской. Кинорежиссер до сих пор официально не разведен с Саксаганской. От этого брака у Учителя есть взрослый сын Илья, который пошел по его стопам. В одном из недавних интервью Пересильд призналась, что отношения с женатым мужчиной стали для нее настоящим испытанием: актриса рассказала, что страдала от угрызений совести, но все равно ничего не могла поделать со своими чувствами к Учителю.





Алексей Учитель и Юлия Пересильд с дочерьми

Юлия также призналась, что довольно часто влюбляется (напомним, что ранее актрисе даже приписывали роман с миллиардером Романом Абрамовичем), но по-настоящему сильные чувства в последний раз испытывала как раз в отношениях с Алексеем Учителем. Актриса также рассказала, что много раз мечтала о настоящей семье, однако не могла сама сделать к этому первый шаг и всегда ждала инициативы от мужчины:

Вот этой смелости, которая заставляет сделать следующие шаги, как будто бы во мне нет. Есть какие-то предрассудки, что как будто бы это должен все-таки сделать мужчина. Эти предрассудки даже во мне, такой независимой и совершенно отрицающей разность полов как таковых, все равно присутствуют.





С юмором актриса развеяла и слухи, что многих заслуг в профессии, а также возможности полететь в космос она якобы добилась "через постель":

Через постель? Если так про себя почитать, сразу возникает образ какой-то куртизанки или кого-то подобного. Может быть, так и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что, несмотря ни на что, ты как бы... ты думаешь: "Так, о, нет. Спасибо".





Катерина Гордеева и Юлия Пересильд

Ответила Пересильд и интернет-пользователям, которые жестко критикуют их с Климом Шипенко полет в космос. Волна хейта обрушилась на актрису после выхода на YouTube интервью Алексея Пивоварова с одним из главных российских популяризаторов космонавтики Александром Хохловым. В этой беседе он заявил, что именно из-за командировки Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос не полетел космонавт Андрей Бабкин, который мечтал об этом всю свою карьеру.

Вместо нас действительно не полетели космонавты, которые должны были полететь. Думаю, должны были полететь Сергей Корсаков и Дмитрий Петелин. Никакой Андрей Бабкин полететь не должен был. Это я сразу оппонирую Алексею Пивоварову с его передачей, потому что это все, конечно, ложь. Там совершенно другие проблемы, из-за которых кто-то не полетел. И популяризатор космоса, который так активно про это рассказывал, сказал неправду,

— заявила Пересильд.









Юлия также уточнила, что перед своим полетом обращалась с космонавтами Корсаковым и Петелиным, и призналась, что они не держали на нее зла и очень поддерживали их с Климом перед стартом:

Да, должны были полететь Сережа Корсаков и Дима Петелин. Это были первые люди, с которыми я познакомилась, потому что я к ним прибежала и сказала: "Я Юля, я понимаю, что для вас это очень непростая ситуация, тяжелая и все прочее. В смысле не извините, но я вас понимаю". Мы с Сережей вообще очень подружились, и он был с нами все тренировки, приходил на все наши репетиции. С Димой тоже у нас хорошие отношения остались. Хотя я все понимаю, очень слежу за тем, когда они полетят.





Пересильд также призналась, что несколько раз плакала на МКС: один раз делала это по сценарию фильма "Вызов", а другой — из-за эмоций по поводу ситуации, о которой в интервью рассказывать не стала. Юлия уточнила, что плакать в условиях невесомости практически невозможно, а также в деталях описала этот процесс:

Образуется такая пленка сначала на глазу, ты прямо видишь вот эти слезы, они вокруг глаза. Я же когда начала плакать в жизни, потом посмотрела в зеркало и подумала: "Ой, а как они? Вот так?". Сначала они просто в глазу. Потом, когда их много накапливается, они начинают размазываться по глазнице. Я много слез пролила. И потом в кадре был этот момент, когда у нас была такая сцена. Я плачу-плачу, не видно. Видно только, что вокруг что-то намокает.

В интервью Юлия Пересильд также призналась, что очень хотела бы еще вернуться в космос, однако все равно отказалась бы от такого предложения, если бы оно еще раз ей поступило. Актриса также уточнила, что все слухи по поводу потери отснятого материала — это непонятно кем распространенный фейк.





Яна Марковская