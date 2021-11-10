Юлия Пересильд рассказала о своем полете в космос через постель

Актриса Юлия Пересильд поделилась подробностями своей работы. 12-дневное пребывание Пересильд на МКС до сих пор вызывает бурную реакцию общественности. По словам актрисы театра и кино, люди разделились на два лагеря – те, кто поддерживали ее с первой минуты и те, кто пишут хейт и продолжают это по сей день. Многие осуждают Юлию и Клима Шипенко за чересчур высокие затраты на съемки фильма «Вызов». Партнерша Андрея Бурковского по сериалу «Медиатор» отметила, что многие воспринимают киношников как легкомысленных людей, которые всё время проводят на красных дорожках и на Мальдивах. По словам артистки, это не так, и сама она привыкла работать в тяжелых условиях. «Я много слышала шуточек. Я в жизни в офисе не снималась. У меня то взрывы за спиной, то ледяные реки. Поэтому мы нормально проходили этот путь. Все на нас смотрели с мыслями, что они сейчас сдохнут», — отметила Юлия. Артистка рассказала, как ее сознательно пытались запугать перед тренировкой в невесомости. «Добрые люди посоветовали запастись пакетиками. Я думала: «Господи, неужели обосремся?» Я этих пакетиков себе положила... Перегрузки пошли, и вдруг в невесомости я испытала кайф. И подумала: «Что они нас так пугали?» Не со всеми было так. С нами летели и другие люди. Было им плохо, я видела, что такое, когда люди отключаются», — высказалась кинодива.Юлия Пересильд Актриса иронично отнеслась к слухам о том, что ей удалось получить роль в фильме благодаря влиятельному поклоннику. Звезде приписывают связь с Романом Абрамовичем. «Если так про себя почитать, сразу возникает какой-то образ такой, просто прекрасной, я даже не знаю, куртизанки или кого-то. Может быть, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что несмотря ни на что, ты как бы... ты думаешь: «Так, а вот... О, нет. Нет, спасибо. Когда вот это рассказывают, что кто-то куда попал по блату, через постель... Людям, которые это говорят, надо организовать 10 минут кручения на вестибулярном стуле. Просто мы видели, как люди блюющими оттуда уходили. Я Климу предложила на премьере поставить его. Все те, кто уверены, что кто-то по блату полетел в космос, пусть начнут хотя бы с трех минут», — высказалась Пересильд. Экс-возлюбленную Алексея Учителя таже обвиняют в том, что она лишила космонавтов возможности совершить полет, к которому те готовились долгие годы. Актриса подчеркнула, что лично познакомилась с пропустившим экспедицию Сергеем Корсаковым и Дмитрием Петелиным и быстро наладила с ними общение. По словам Юлии, космонавты не смогли попасть на МКС по другой причине. «Ну вообще должны были, думаю, полететь Корсаков и Петелин. Все проблемы случились гораздо раньше, чем произошел наш приход. Это проблемы со здоровьем. Так бывает. Я надеюсь, я очень слежу за тем, когда они полетят. Если говорить про все эти слухи, конечно, это больно. Марк Томас Ванде Хай и Петя Дубров из-за нас остались там на год. Это тяжелое испытание. С другой стороны, это принесет им какие-то награды», — пояснила актриса в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».