Юлия Пересильд рыдала в космосе

Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время пребывания на МКС узнала, что ее дочь попала в больницу. Артистка стала первой в мире актрисой, побывавшей в космосе. На протяжении 12 дней звезда участвовала в съемках фильма «Вызов». Юлия испытала яркие эмоции и не скрывает, что скучает по обстановке на МКС. Тем не менее, у Юлии был и повод для слез. На третий день своей киноэкспедиции актриса узнала о проблемах со здоровьем у младшей дочери. 9-летняя Мария сломала руку, когда играла с другими детьми. Пересильд призналась, что родственники попытались скрыть от нее это, чтобы не заставлять волноваться. «Моя Маша на третий день моего полета сломала руку. Я звоню им примерно в 11 вечера. Мы разговариваем, шутим, и я спрашиваю: «А где Маша?». Мне отвечают: «Они с собакой гуляют». Я говорю: «Стоп, сколько времени? Что случилось?». Они сказали, что Маша вывихнула руку. Я уточнила: «Сломала?». Потом мне рассказали, что она уехала в клинику. Я ответила, что позвоню через несколько часов и узнаю, со смещением или нет. Она мне такая говорит: «Нам уже сказали — без смещения». Я почувствовала, что ничем не могу им помочь», — рассказала Юлия.Юлия Пересильд с дочками Артистка призналась, что в этот момент пожалела о том, что находится не вместе с дочерью. Юлия очень переживала из-за Маши. «Я в космосе один плакала в жизни, в другой в кадре. Но там слезы просто не текут. Образуется такая пленка на глазу. Ты видишь сначала слезы вокруг глаза. Когда слез накапливается много, они начинают размазываться по глазнице. Можно тряхнуть головой, и они отлетят, но это не будет как у Сандры Буллок в «Гравитации». У нас в кадре была такая ситуация: я плачу-плачу-плачу, не видно. Ну, то есть, видно, что вокруг что-то намокает», — подчеркнула звезда. Юлия призналась, что отец ее дочерей был категорически против полета в космос. Режиссер Алексей Учитель отговаривал актрису от рискованного поступка. Звезда фильма «Битва за Севастополь» призналась, что его мнение не могло быть решающим, поскольку Юлия не живет с ним. «Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети», — добавила Юлия в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».