Кембриджский рынок децентрализованных углеродных кредитов поддержит восстановление лесов

Кембриджский центр углеродных кредитов (4С) на базе блокчейна Tezos создаст децентрализованный рынок для финансирования экологических проектов.

