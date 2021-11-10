Ксения Бородина призналась, что хотела уйти из шоу «Ледниковый период»

Ведущая Ксения Бородина сильно травмировалась на льду. В субботу на Первом канале выйдет очередной выпуск шоу «Ледниковый период», но уже известно, что Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев упали во время исполнения номера. После такой неудачи ведущая «ДОМа-2» стала всерьез подумывать об уходе из популярного проекта. Когда эмоции поутихли, Ксения приняла решение не обесценивать свои старания и дальше бороться за признание строго судейства ледового шоу. «Это мог быть лучший номер... Сказать, что обидно — не сказать ничего. Я впервые разревелась за долгое время. Мы так гладко шли.. Я могла бы держать интригу до субботы, но фото (с досадным падением, — прим. ред.) уже ходит по всему Интернету. Мы сидели на диване после проката, и я говорила, что больше никогда не вернусь сюда. И не потому, что ударилась копчиком, а потому что испытала горькую обиду. Но тогда к чему все эти труды? Пятичасовые тренировки каждый день? И олимпийские чемпионы тоже падали. У меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают. Я не могу вот так сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала», — разоткровенничалась 38-летняя телеведущая в личном блоге.Ксения Бородина у пала во время выступления По всей видимости, Бородина получила серьезную травму, и ей предстоит пройти обследование. Но сейчас все мысли Ксюши не об этом. «Больно? Очень больно, но больше морально, чем физически. Хотя МРТ (магнитно-резонансная томография, — прим. ред.) ребер давно меня ждет, я уже чувствую эту боль ежедневно. У меня есть два зрителя дома, которые каждую субботу с замиранием сердца смотрят на номер мамы. В конце концов, что нас не убивает, то делает сильнее», — призналась она. После такого откровения Ксению поддержали коллеги по звездному цеху и преданные поклонники, отметив, что она очень сильная женщина, которая обязательно добьется своего.