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Курс биткоина обновил исторический максимум на отметке $69 000

Курс биткоина обновил исторический максимум на отметке $69 000


В среду, 10 ноября, котировки первой криптовалюты достигли отметки $69 000, обновив исторический максимум. Капитализация биткоина приблизилась к $1,3 трлн, согласно CoinGecko.


График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Курс Ethereum тоже обновил исторический максимум на уровне $4868. Капитализация актива достигла $577 млрд.


График ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Капитализация рынка криптовалют превысила $3,1 трлн. Так выглядит первая десятка наиболее капитализированных цифровых активов:


Данные: CoinGecko.

Напомним, аналитики криптовалютной биржи Kraken спрогнозировали рост цены биткоина до $96 355. Они убеждены, что поведение цифрового золота согласуется с его динамикой в четвертом квартале 2017 года.


В конце октября по просьбе ForkLog эксперты оценили сроки и вероятность достижения первой криптовалютой уровня $100 000.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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