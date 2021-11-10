Лариса Долина поделилась секретом своего чудесного преображения

66-летняя певица Лариса Долина рассказала, что побудило ее решительно взяться за себя. Феномальное похудение Ларисы Долиной вызывает восхищение у многих — сбросив лишние килограммы, певица не только постройнела, но и в целом стала выглядеть моложе лет на двадцать. Артистка рассказала, что все началось со «взрыва», она просто не смогла смотреть на себя в зеркало. «Должен случиться взрыв, как со мной произошел, когда я встала перед зеркалом и посмотрела на отражение не глазами Ларисы Долиной, а чужой женщины: «Боже, кто это?» Это случилось ровно год назад. На сегодняшний день — минус двадцать три килограмма!»— с гордостью рассказала певица в интервью журналу «Караван историй. Коллекция».Лариса Долина Долина поделилась, что сейчас похожие переживания у ее дочки Лины. «Она считает, что находится не в лучшей форме. На мой взгляд, это психологическая проблема. Лина никак не может сама с собой договориться, но я надеюсь, что справится… Женщине следует себя любить, прежде чем ее полюбит кто-то другой. Я себя ненавидела! И Лина себя не любит... Я не давлю, но капаю понемногу: «Линусь, ну давай попробуем хотя бы не есть после шести». Я, к примеру, закрываю рот в три часа дня. Период голодания — девятнадцать часов. Трудно, но зато как работает!»— уверена артистка. Лариса Долина говорит, что в такой прекрасной форме она не была никогда. Артистке подошли наряды из прошлого, которые много лет пролежали на полке. А еще она стала больше улыбаться и радоваться жизни.Лариса Долина «Когда происходит внешнее изменение, человек меняется и внутренне. Я начала больше улыбаться с тех пор, как понравилась самой себе. Влезла в свой старый гардероб, причем сейчас у меня размер XS, такого не было никогда! Есть повод для улыбки… Наряды из прошлой жизни прятала в чемоданы и собиралась отдать. И тут — раз! — все чемоданы открылись и все сейчас носится с большим удовольствием», — призналась певица.