Лиза Пескова вступалась за младшую сестренку

Дочь пресс-секретаря президента Лиза Пескова заявила, что дети богатых и знаменитых вынуждены вкалывать с детства. В начале ноября Татьяна Навка рассказала о несправедливом судействе, из-за которого ее дочь Надя получила лишь третье место на соревнованиях. За девочку вступилась старшая сестра Лиза. Лиза Пескова уже много лет ведет блог, где рассказывает не только о победах, но и поражениях. Она откровенно говорит, что не понимает людей, которые судят о ней по родителям. Точно такая же ситуация начинает происходить с ее младшей сестрой. «Надю чуть ли не с рождения приучают к труду. К тому, что день — рабочий, и к тому, что в жизни надо пахать, чтобы чего-то достичь. Ей, как и мне, предстоит учиться постоять за себя и отбиваться от предвзятого и стереотипного мнения многих, которые считают, что детям из таких семей делать ничего не надо, ничего они не умеют и получают первые места, красные дипломы и т.д. Чем бы я в жизни не занималась, учебой, работой, спортом и саморазвитием — постоянно приходится кому-то что-то доказывать (себе в первую очередь) и прикладывать максимум усилий. Но не все это понимают», — сказала дочь пресс-секретаря президента России.Елизавета Пескова с сестрой Как и всю семью, ее возмутило несправедливое судейство по отношению к Наде, которой отдали лишь бронзу. Причем, мотивировали это странным нарядом: «Когда мы спросили, почему, чтобы понять, над чем стоит больше поработать, судьи ответили, что им не понравилось платье (копия костюма Алины Загитовой, в котором она выиграла Олимпийское золото) и музыка (Чайковский). Якобы все это является лишь пиаром шоу Татьяны Навки». Пескова удивилась такому решению судей. По ее словам, это не совсем объективный и даже предвзятый взгляд на вещи. При этом он делает вывод, что такие ситуации только закаляют человека. Напомним, дочь Надя является общим ребенком Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Пара поженилась в 2015 году. У них также есть дети от предыдущих отношений.