Любителям рыбалки вместо удочек и поплавков показали порно

Вадим Карасев

Сайт крупнейшего рыболовного магазина в Великобритании Angling Direct был взломан. Портал перенаправлял пользователей на порноресурс, сообщает BBC.

Как отмечается, также был взломан твиттер-аккаунт магазина. В нем злоумышленник выложил саркастический пост, в котором заявлял, что компания якобы продана порталу для взрослых.

Неизвестный при этом опубликовал адрес электронной почты для связи вместе с предложением отдать доступ к сайту. В то же время им не выдвигалось каких-либо требований о выкупе.

В компании Angling Direct рассказали, что привлекли экспертов по кибербезопасности, чтобы решить данную проблему, а также предупредили власти. Пользователи Сети иронизируют, что магазин для рыболовов (Fishing gear seller) стал жертвой особого вида интернет-мошенничества, известного как фишинг.

Как писал ранее NEWSTES, ранее порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин.