Любителям рыбалки вместо удочек и поплавков показали порно
Сайт крупнейшего рыболовного магазина в Великобритании Angling Direct был взломан. Портал перенаправлял пользователей на порноресурс, сообщает BBC.
Как отмечается, также был взломан твиттер-аккаунт магазина. В нем злоумышленник выложил саркастический пост, в котором заявлял, что компания якобы продана порталу для взрослых.
Неизвестный при этом опубликовал адрес электронной почты для связи вместе с предложением отдать доступ к сайту. В то же время им не выдвигалось каких-либо требований о выкупе.
В компании Angling Direct рассказали, что привлекли экспертов по кибербезопасности, чтобы решить данную проблему, а также предупредили власти. Пользователи Сети иронизируют, что магазин для рыболовов (Fishing gear seller) стал жертвой особого вида интернет-мошенничества, известного как фишинг.
Как писал ранее NEWSTES, ранее порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин.