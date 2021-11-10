Лунный день сегодня 10 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день не похож на другой, и от энергетики ночного светила зависит многое. Своевременные рекомендации астрологов помогут определиться с планами на грядущие сутки и успешно обойти неприятности.

Середина недели будет непростой из-за аспекта Марса с Меркурием. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, чтобы не навлечь на себя неприятностей. При должном усердии и умении контролировать эмоции будет проще провести сутки без эксцессов.

Фаза Луны: 6 лунный день растущая Луна проведет в созвездии Водолея. Энергетика этого союза благоприятна, однако аспект планет может нарушить планы. Астрологи рекомендуют провести среду в спокойном режиме, чтобы исключить промахи и проблемы.

Магнитные бури 10 ноября: магнитосфера Земли находится вне влияния солнечных ветров. Магнитных бурь на 10 ноября не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

оптимистичный настрой;внимание к деталям;наличие запасного плана;умеренная физическая активность;отдых.агрессия;траты и финансовые операции;распускание слухов;лень;прокрастинация;суета.

В эту среду повышенная агрессия, связанная с влиянием аспекта планет, может быть использована себе во благо. Энергию астрологи рекомендуют направить ее в русло завершения дел: ремонта, переезда, генеральной уборки. Любые дела, требующие внимания и начатые ранее, можно смело завершать, чтобы выплеснуть излишки сил на действительно полезные занятия. В свободное время астрологи рекомендуют заняться духовными практиками, чтобы контролировать настроение.

Что надеть в эту среду

Среда будет временем борьбы с собственными слабостями и эмоциями, поэтому на этот день как нельзя лучше подойдут спокойные оттенки в одежде. Лиловый, бежевый, приглушенный синий и зеленый помогут сосредоточиться на работе и не допустить нервных срывов. Из талисманов в этот день полезнее всего окажутся гиацинт и цитрин, а серебряные украшения уберегут от негатива.

Любовь и отношения 10 ноября

Среда — не время для активной борьбы за любовь: агрессия и напор могут сыграть злую шутку. В эти лунные сутки гораздо важнее позаботиться о своем самочувствии и эмоциональном состоянии, чтобы ненароком не навредить близким или потенциальным партнерам. Астрологи рекомендуют не давать ложных обещаний, не провоцировать конфликты и отказаться от претензий в адрес любимых.

Финансы и работа в 6 лунный день

Этот день не подходит для новой работы, которая может застопориться в любой момент. Астрологи рекомендуют заняться простыми и знакомыми делами, чтобы провести день в относительном покое и комфорте. Финансовые операции, деловые договоренности и собрания стоит перенести на более благоприятное время. В этот день лучше всего работать в одиночестве, чтобы уменьшить риск возникновения недопонимания с коллегами или начальством.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Аспект Марса с Меркурием наделяет агрессией и напором, и это может не лучшим образом сказаться на настроении и самочувствии. В среду важно контролировать эмоции, но не подавлять злость, а направлять энергию в мирное руло. Умеренные физические нагрузки, йога и медитации помогут сохранить оптимистичный настрой и не переживать по пустякам.