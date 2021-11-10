Максимум случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Иркутской области с начала пандемии

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 559 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 127 489 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 10 ноября.

Из больниц выписали 120 человек, в стационарах остаются 4 932 пациента. Выздоровели 129 человек, всего — 108 081. За сутки умерли 33 человека с COVID-19: 31 — от коронавируса (всего — 5 773), от иных заболеваний — 2 (503).

Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов

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