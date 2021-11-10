Малахов выложил новое фото на фоне слухов о болезни

Мастер по волосам считает, что у Андрея нет времени на стилистов, поэтому он пользуется парикамиВ Сети ранее обсуждали причины, по которым телеведущий Андрей Малахов может носить парик. По первой версии, шоумен тяжело болеет, а из-за химиотерапии теряет волосы. По словам одного пользователя, у него есть подруга, которая работает в команде звезды. Женщина ему рассказала, что недавно Малахов вернулся из Израиля похудевшим и в целом стал выглядеть не очень свежо.Другая часть общественности считает, что телеведущий может носить парик из-за наследственности — его отец рано облысел. А последним предположением является то, что стилисты могли испортить Андрею прическу.Сейчас, на фоне всех этих слухов, Малахов поделился новой фотографией в своем блоге в Instagram. Под снимком мужчина пожелал своим поклонникам хорошего дня. Один из фолловеров поинтересовался, сменил ли мужчина прическу, на что тот получил отрицательный ответ.Эксперт по волосам Елена Довженко заявила, что Андрей не всегда успевает обратиться к стилистам из-за нехватки времени, поэтому надевает парик. Также женщина отметила, что если часто выпрямлять волосы, то им может быть нанесен сильный вред.