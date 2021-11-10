Меган Маркл приняла участие в онлайн-саммите и призналась, что всегда ищет купоны на скидки для покупок

Вадим Карасев

40-летняя Меган Маркл активно борется за права женщин и часто выступает публично, защищая женщин по всему миру. Вчера герцогиня Сассекская приняла участие в онлайн-саммите The New York Times DealBook, который был посвящен тому, как женщины могут достичь экономического и профессионального равенства.

Для участия в дискуссии Меган предпочла сдержанный образ. Она была одета в черные брюки, кашемировый топ и классические лодочки. На груди у нее была брошь в виде красного мака, который является символом памяти жертв Первой мировой войны. Такое памятное украшение часто носят члены королевской семьи, с которыми Меган себя, судя по всему, по-прежнему отождествляет.









Герцогиня Сассекская продолжила начатую ей недавно дискуссию о введении оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в США. Недавно герцогиня написала письмо в Конгресс США, в котором обратилась к конгрессменам с просьбой рассмотреть этот вопрос и принять необходимые меры.

Меган также призналась, что до сих пор ищет купоны на скидку, когда делает покупки онлайн. Эта привычка сформировалась у нее еще в детстве, и с годами, по ее словам, ее ценности не изменились.

Я никогда ничего не куплю в интернете, пока сначала не найду промокод,

— сказала герцогиня.





Меган уже рассказывала, что с самого детства она привыкла работать. Свой первый "бизнес" она начала еще в восемь лет — Меган делала резинки для волос.

Моя мама ездила в центр города, чтобы купить лоскутки ткани в магазине, и я продавала резинки. Я помню это чувство осознания того, что я что-то сделала, инвестировала в себя и получила прибыль за свой труд. От этого возникало чувство гордости. Эта пара сотен долларов дает вам ощущение не только выполненной цели, но и чувство самоудовлетворенности,

— поделилась она.





Мариана Панкина