Ментальные барьеры и ограничивающие убеждения: откажитесь от них

Вадим Карасев

Ментальные барьеры — это наши негативные установки, которые лишают нас уверенности, силы воли, любви к жизни и удачи. Настало время узнать о самых распространенных ограничивающих убеждениях, которые мешают нам нормально жить.

Ранее мы рассказывали о том, что жалобы перенастраивают наше сознание на негатив. В этом направлении работают также и неправильные токсичные установки. Самые опасные из них описаны далее.

«Я должен быть успешным»

Человек не обязан быть богатым и занимать высокие должности. Человек должен быть счастливым. Если это принесет вам счастье, действуйте. Если вы не уверены в необходимости быть богатым и успешным, значит, это точно не для вас. Сфокусируйтесь на духовном развитии или поиске какого-то вдохновляющего вас дела. Успешность — это весьма растяжимое понятие, и оно порой никак не связано с деньгами и статусом.

«Со мной что-то не так»

Когда человек думает, что с ним что-то не так, что он отличается от остальных в худшую сторону, это лишает его сил. Со временем может случиться так, что человек действительно станет каким-то не таким. У него может пропасть желание развиваться. Это очень опасно, потому что так можно остаться без надежды на лучшее.

«Мне уже поздно»

Многие люди привыкли думать, будто вся жизнь прошла мимо и ничего хорошего их уже не ждет. Никогда не поздно начать заниматься чем-то новым или искать любовь. Есть люди, которые разбогатели к старости или нашли свою любовь не в тридцать, а в семьдесят. Дорога стелется под ногами идущего. Тот, кто остановился, рискует действительно остаться на месте.

«Я должен/должна быть сдержаннее»

Само собой, нужно держать себя в руках во многих ситуациях. С другой стороны, держать в себе эмоции негативного характера нельзя. Многие люди терпят пренебрежительное отношение к себе, потому что думают, что так делать правильно, но нет. Правильно говорить окружающим о том, что их действия приносят боль и страдания. Если такие люди не прислушиваются, от них нужно уходить, а не продолжать терпеть их издевки.

«Я смогу изменить его/её»

Это самое большое заблуждение из всех возможных. Никто и никогда не сможет изменить другого человека. Это под силу только ему самому. Не стоит тратить свое время на тех, кто в чем-то вас не устраивает как вторая половинка, друг или партнер по бизнесу.

«Мне нельзя показывать свою слабость»

Каждый человек может быть слабым. Быть вечно сильным и стойким не получается ни у кого. Рано или поздно ломаются все. Важно находить время для отдыха и для того, чтобы принять чужую помощь, заботу, любовь. Человек — не робот. Тут же стоит отметить и другую опасную установку: «Просить о помощи — признак слабости». Чужая поддержка — это не признак того, что вы слабы. Это признак того, что вы достаточно хороши, чтобы люди помогали вам и оберегали вас.