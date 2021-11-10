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Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным

Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным

22:35  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в среду сообщила детали прошедшего разговора с президентом России Владимиром Путиным по вопросу миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

Разговор Меркель и Путина состоялся 10 ноября в первой половине дня.

«Вы все видели картины с места событий, которые дают повод для беспокойства. Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики. Против этого нужно что-то сделать, об этом мы сегодня будем говорить», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Политик подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть «гуманным». Она также поблагодарила Литву, Латвию и Польшу, которые «заботятся о защите внешних границ Евросоюза».

Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, почему Меркель не связалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, Минск не реагирует на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Ангелой Меркель призвал наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском. 

В Польше обвинили Россию в желании «извлечь выгоду» из миграционного кризиса на границе


Накануне в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о группе беженцев из стран Востока и Африки, направляющейся к границе с Польшей. Из-за этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал антикризисный штаб. Власти республики приняли решение повысить боевую готовность войск территориальной обороны. Кроме того, из-за ситуации с мигрантами режим ЧС на границе с Белоруссией ввела Литва.



#мигранты #ЕС

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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