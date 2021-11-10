Меркурий в соединении с Марсом 10 ноября 2021 года: чем опасен этот день

Вадим Карасев

10 ноября обещает быть опасным днем. Астрологи отмечают, что в этот день будет актуален напряженный аспект между Марсом и Меркурием — двумя мощными планетами, которые могут перевернуть нашу жизнь с ног на голову.

Этот день входит в число самых опасных, и это совсем не преувеличение. Сегодня всем нам стоит быть осторожнее в словах и действиях. Начать день стоит с позитивной ноты — с добрых слов, хорошего настроения. Это поможет нивелировать часть проблем, посылаемых нам планетами.

Срывы планов

Даже самые продуманные планы могут рушиться под действием необъяснимых и непонятных событий. Это самая главная проблема, особенно для тех людей, которые привыкли составлять список дел заранее. Хорошим решением этой проблемы можно считать наличие запасного плана.

Повышенная агрессия

Меркурий и Марс — гремучая смесь. Люди в такие дни, как сегодня, становятся агрессивными и неуступчивыми. Все самое плохое, что в нас есть, вырвется наружу. Последствия могут быть весьма плачевными. Этот день может стать временем ссор, конфликтов. Опасайтесь токсичных людей и старайтесь сами не вести себя таким образом.

Финансовые неурядицы

Меркурий — финансовая планета, а Марс тоже связан со сферой денег и работы, но немного в иной проекции. Как результат — сегодняшний день можно считать самым неблагоприятным для начала новых дел и переговоров. Любое деловое общение нужно свести к минимуму, поскольку вас могут ожидать большие неприятности. Договориться ни с кем не удастся.

Также важно остерегаться больших трат. Сегодня астрологи рекомендуют вовсе не тратить деньги, если есть такая возможность. Опасайтесь обмана со стороны продавцов и ошибок со своей стороны.

Сплетни и слухи

Людям свойственно сегодня будет преувеличивать и искажать факты. Это негативно отразится на умении находить общий язык. Более того, если кто-то начнет говорить о других людях различные гадости, это вернется ему в ближайшем будущем неудачами в самых разных областях.

Снижение мотивации

Уже с самого утра возможен расклад, при котором мы потеряем мотивацию и желание что-то делать ради своего блага и блага нашей семьи, коллектива. Это нормально в такие дни. Когда Марс и Меркурий в конфликте, это вызывает в нас появление диссонанса, лени и уныния.