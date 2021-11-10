Минпросвещения обновит правила русского языка впервые за 65 лет

Вадим Карасев

Министерство просвещения разработало законопроект с новыми правилами орфографии и пунктуации русского языка, которые официально не менялись с 1956 года. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что за прошедшие десятилетия язык приобрел новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания, которые пока никак не регламентированы. Также специалисты обнаружили неточности и разногласия в действующих правилах.

"Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, — дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком", - отметили в ведомстве.

В новых правилах будет объяснено правописание некоторых букв, передача на письме гласных и согласных звуков. Документ, в частности уточняет, как пишутся гласные после шипящих и буквы "ц", безударные гласные в корнях, особенности написания отдельных корней. Отдельное внимание уделено мягкому и твердому знакам.

Уточняется передача на письме глухих и звонких согласных, в том числе "й" и непроизносимых согласных, а также группы согласных на стыке значимых частей слова, двойных согласных и буквы "г" в окончании −ого/−его. Новый свод привил внесет ясность в раздельное, слитное и написание слов через дефис. Обновят правила правописания служебных слов, междометий и наречий и слитное или раздельное написание "не", а также правила переноса слов.

Новые правила должны быть доработаны и приняты к концу этого года.