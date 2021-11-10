Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от COVID-19: "Я своих не прививаю"

Вадим Карасев

52-летний актер Мэттью Макконахи высказался на одну из самых актуальных на сегодняшний день тем — о вакцинации от коронавируса. На прошедшем на днях онлайн-саммите The New York Times DealBook Макконахи заявил, что не считает необходимым прививать от вируса COVID-19 детей. Актер отметил, что он сам и его жена Камила Алвес уже привились от коронавируса, но пока не решаются сделать прививку собственным детям, 13-летнему Леви, 11-летней Виде и восьмилетнему Ливингстону.





Мэттью Макконахи

Я не могу одобрить вакцинацию маленьких детей. Я все еще хочу получить больше информации об этом. Сам я привит, моя жена также сделала прививку. Я сделал это не потому, что мне кто-то сказал, что я должен, а потому что так решил сам. Думаю ли я, что существует какая-то теория заговора? Черт возьми, нет! Мы все должны покончить с этими разговорами. В отношении вакцин нет никакого заговора. Но вот что я вам скажу — прямо сейчас я против вакцинации своих троих детей,

— заявил Мэттью.





Камила Алвес и Мэттью Макконахи с детьми

Мнение голливудского актера по поводу вакцинации детей против коронавируса уже прокомментировал генеральный хирург США Вивек Мерти. Он заявил, что давно пора развеять миф, что коронавирус абсолютно безобиден для детей младшего возраста, а также вразрез с точкой зрения Макконахи выступил за их вакцинацию.

Испытания показали, что на привитых детях в возрасте от 5 до 11 лет вакцины действуют с 90-процентной эффективностью в борьбе с коронавирусом, а также абсолютно безопасны,

— высказался Мерти.

Ранее на тему вакцинации от коронавируса уже высказывались многие звезды. Так, российский актер Егор Бероев сравнивал QR-коды о вакцинации с нацистскими документами, а прославленный теннисист Марат Сафин и вовсе называл пандемию коронавируса мировым заговором с целью чипизации населения. Неоднозначное мнение по поводу вакцинации сложилось и у Марии Кожевниковой и Ирены Понарошку: они обе считают, что прививки должны делаться исключительно в добровольном порядке и без какого-либо принуждения.





Яна Марковская