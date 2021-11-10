Музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдёт в Иркутске с 26 ноября по 1 декабря

С 26 ноября по 1 декабря 2021 года в Иркутске пройдет шестнадцатый музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале». В рамках мероприятия состоится традиционный музыкальный конкурс. Его участники смогут не только представить на суд жюри свои выступления, но и принять участие в мастер-классах и творческих встречах с известными музыкантами и другими деятелями искусств. Участие во всех перечисленных мероприятиях конкурса бесплатно.

Также в программе фестиваля заявлен ряд концертов на площадках Иркутска, Шелехова и Улан-Удэ. Гала-концерт фестиваля «Джаз на Байкале-2021» состоится 30 ноября на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Все мероприятия фестиваля проводятся при полном соблюдении требований управления Роспотребнадзора Иркутской области. Билеты на гала-концерт продаёт только музтеатр. На другие мероприятия (благотворительный концерт, концерт в Шелехове, джем-сейшен) билеты можно купить в разделе «Афиша» на IRK.ru.