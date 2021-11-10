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На Байкале открылся магазин, где вы можете купить старые бутылки, банки и батарейки за 10000 рублей, но они того стоят, ведь они с берега озера

На Байкале открылся магазин, где вы можете купить старые бутылки, банки и батарейки за 10000 рублей, но они того стоят, ведь они с берега озера

На Байкале энтузиасты предложили возможность для избавления от найденного в реке мусора – они открыли уникальный магазин.

Здесь можно приобрести пустые бутылки, непригодные для работы аккумуляторы и даже использованные подгузники.

Стоимость на столь оригинальную продукцию сформированы на основе информации, которая позволяет увидеть, какой вред тот или иной товар наносит природе.

Эко общественная компания «Мой Байкал» в коллаборации с организацией SLD инициировала открытие своеобразного супермаркета. Здесь представлен разноплановый мусор, который собирали на побережье озера.

Супермаркет представляет собой интернет-площадку, где можно приобрести пакет чуть более, чем за 300 рублей, непригодные для работы батарейки более чем за 10 тыс. рублей.

Такие цены установлены не просто так – они сформированы опытным экологом, который принимал во внимание ущерб природе.

В процессе учитывался период разложения мусора, нюансы изготовления, стоимость переработки и многие другие параметры.

Для получения выбранного товара покупателю следует приехать на берег озера – в зону, которая показана на карте. Этот проект не преследует цель заработать, его задача – донести окружающим мысль, что нормальное экологическое состояние Байкала – это дело общественности.

«Хотелось бы думать, что этот проект не только поможет организации «Мой Байкал» продолжать очищать водоем, но и даст старт людям, которым бы стоило задуматься от ответственности. Ведь все то, что сегодня можно приобрести в магазинах, можно найти в озере»

Александр Чумаченко, креативный директор SLD
# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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