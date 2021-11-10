Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября

Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября

В связи с благоприятными погодными условиями с 1 ноября 2021 года продлена навигация паромной переправы «Балаганск-Игжей» через Братское водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Эта паромная переправа соединяет Балаганский и Усть-Удинский районы. Паром работает по прежнему расписанию, совершает по четыре рейса в день. Навигация ориентировочно продлена до 15 ноября.

Ранее государственные инспекторы по маломерным судам сообщили о сроках окончания навигациии на водоемах Иркутской области. На реках кроме Ангары она закончилась 10 октября. На Ангаре — 1 декабря. На водохранилищах региона – 1 ноября. На озере Байкал судна будут ходить до 25 декабря.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутской области навигация на Байкале завершится 25 декабря

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ужасное детство: звезды, которые не хотят вспоминать прошлое
Ужасное детство: звезды, которые не хотят вспоминать прошлое
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в леопардовом боди
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в леопардовом боди
«По какому праву?»: Учитель не хотел отпускать Пересильд в космос
«По какому праву?»: Учитель не хотел отпускать Пересильд в космос
Иркутская область попала в рейтинг регионов РФ с самой дорогой ипотекой
Иркутская область попала в рейтинг регионов РФ с самой дорогой
В Черемховском районе неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся
В Черемховском районе неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся
300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города
300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического
Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября
Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября
Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку хищения трех килограммов природного золота
Суд вынес приговор четырем жителям Бодабинского района за попытку
Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных соколов в Ольхонском районе
Семь человек предстанут перед судом за незаконную ловлю краснокнижных
Минпросвещения обновит правила русского языка впервые за 65 лет
Минпросвещения обновит правила русского языка впервые за 65 лет
Меган Маркл приняла участие в онлайн-саммите и призналась, что всегда ищет купоны на скидки для покупок
Меган Маркл приняла участие в онлайн-саммите и призналась, что всегда
Российская сборная примет участие в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике
Российская сборная примет участие в Международной олимпиаде

Топ на сегодня

Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Елена Борщева поделилась архивными снимками КВНщиков
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
В Сети обсуждают фото Долиной в пышном платье
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Даша Жукова рассказала, как воспитывает детей от Романа Абрамовича
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года

Еще по теме

Навигация в нижнем течении Ангары завершится в середине октября
Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов
Керченская паромная переправа может приостановить работу из-за непогоды
На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение