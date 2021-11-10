Навигацию паромной переправы «Балаганск-Игжей» продлили до 15 ноября

В связи с благоприятными погодными условиями с 1 ноября 2021 года продлена навигация паромной переправы «Балаганск-Игжей» через Братское водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Эта паромная переправа соединяет Балаганский и Усть-Удинский районы. Паром работает по прежнему расписанию, совершает по четыре рейса в день. Навигация ориентировочно продлена до 15 ноября.

Ранее государственные инспекторы по маломерным судам сообщили о сроках окончания навигациии на водоемах Иркутской области. На реках кроме Ангары она закончилась 10 октября. На Ангаре — 1 декабря. На водохранилищах региона – 1 ноября. На озере Байкал судна будут ходить до 25 декабря.

В Иркутской области навигация на Байкале завершится 25 декабря

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