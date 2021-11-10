Названы причины отказа в налоговом вычете при покупке недвижимости

Вадим Карасев

Получить налоговый вычет после покупки жилья не могут те, кто ранее уже получал эти деньги, купил квартиру у родственников или неправильно заполнил необходимые бумаги, объяснил генеральный директор группы компаний "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин.

"Не может претендовать тот, кто уже пользовался вычетом. Не может претендовать тот, кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например, у близких родственников. На это есть прямой запрет в налоговом кодексе. Или неправильно оформил какие-то документы. Например, договор представил, но не представил документы об оплате", - отметил он в интервью с Ura.ru.

По словам экономиста, доцента РГУ им. А. Н. Косыгина Валерия Сенкова, на выплату может претендовать налоговый резидент Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13%. Если квартиру приобретает человек у которого нет дохода, ему нельзя требовать данную льготу.

На этот вычет может претендовать налоговый резидент РФ, который получает доходы, которые облагаются по ставке 13%. Допустим, что объект недвижимости покупает пенсионер и у него нет дохода, который облагается 13%, то он не может претендовать на этот вычет.

Задолженность по налогам не является причиной отказа в вычете. Он должен быть предоставлен, а когда начнутся расчеты перед налогоплательщиком и бюджетами, сумма задолженности будет просто зачтена, добавил Брызгалин.

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