NFT от Beeple продали на аукционе Christie’s почти за $29 млн

Британский аукционный дом Christie’s продал невзаимозаменяемый токен (NFT) художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple, за $28,985 млн.

A huge congratulations to .@Beeple whose “Human One” artwork sold at the Christie’s 21st Century Evening Sale for $28.9M USD.



Another huge moment for NFTs and for the culture we are all trying to build within the traditional art world. Keep going my friends! pic.twitter.com/PcCoGMpYuQ