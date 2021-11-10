Новые геймплейные демонстрации Elden Ring от игровых журналистов





Игровые журналисты сегодня опубликовали геймплейные ролики игры Elden Ring, записанные с тестовой версии проекта. Видео появились сразу от ряда крупных изданий – IGN, GameSpot, GameInformer и других.

В рамках опубликованных роликов можно видеть главное меню игры, интерфейсы, сражения и многое другое. В частности, в тестовом билде журналисты и игроки получили возможность сразиться с парой боссов, среди которых ранее показанные дракон и всадник.

Журналисты отмечают, что пока в игре есть некоторые проблемы с производительностью и стабильностью работы. Напомним, что до релиза остается еще много времени, игра должна выйти 25 февраля 2022 года на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

IGN:

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GameInformer:

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GameSpot:

Предзаказ ELDEN RING

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