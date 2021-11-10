Новый трейлер Whiskey Mafia: Leo’s Family, игра стала доступна для предзаказа





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этой неделе, 12 ноября, состоится релиз игры Whiskey Mafia: Leo’s Family. Разработчики к скорому выходу проекта представили новый трейлер, который можно видеть ниже. Игра является приквелом к ​​Whiskey Mafia: Frank’s Story (тоже доступна на Xbox).

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Стоимость игры Whiskey Mafia: Leo’s Family по предварительному заказу — $4,99. Судя по странице игры в Microsoft Store, игра получит русскую локализацию на старте. Игра вышла в Steam еще в 2020 году, и там у нее «Смешанные» отзывы.

Whiskey Mafia: Leo’s Family

Виски, мафия и джаз — три ключевых ингредиента коктейля под названием Whiskey Mafia: Leo’s Family. Эта игра является приквелом к событиям Wh…

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Whiskey Mafia: Leo’s Family расскажет историю преступной группировки Лео, участвовавшей в различных незаконных действиях.