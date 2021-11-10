Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология существует уже около 3000 лет назад. За это время эксперты в данной области смогли накопить очень много знаний о числах и их характере. Сегодня они собираются поделиться частью этих знаний, рассказав о том, какой станет эта среда.

Получить всё то, о чем вы мечтаете, и то, к чему вы стремитесь, вам поможет сила самовнушения. Очень важно понимать, что никаких преград на пути у вас нет, но ровно до тех пор, пока вы не начнете сами их формировать.

Число-покровитель 10 ноября 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, нужно сложить цифры сегодняшней даты 10.11.2021 и прибавить в конце порядковый номер дня недели, то есть 3. Получаем следующее: 1+0+1+1+2+0+2+1+3=11. 1+1=2.

День пройдет под эгидой Двойки, а это говорит нам о том, что людям в своих решениях и поступках будет свойственно полагаться на самих себя. Большинство из нас станет гораздо чаще обращаться за помощью к собственной мудрости, жизненному опыту. Это довольно благоприятный день для развития бизнеса, открытия нового дела, поисков новых увлечений и работы в целом. Двойка толкает нас к уединению, но если вдруг вам захочется побыть рядом со своими близкими, второй половинкой или друзьями, можно посвятить свое время и этому. Символом этого дня становится парящая птица, олицетворяющая собой мудрость и силу разума.





События 10 ноября из прошлого

10 ноября 1871 года был случайно обнаружен затерявшийся в Африке шотландский исследователь Дэвид Ливингстон. Двойка поощряет и поддерживает судьбоносные встречи.

10 ноября 1910 года начался новый правительственный кризис в Англии. Многим людям сегодня будет тяжело договориться о чем-то. Возможны ссоры и конфликты. Избегайте их любой ценой.

10 ноября 1933 года писатель Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе. Это тот день, когда люди получают поощрения за свои достижения.

10 ноября 1974 года были открыты «очарованные кварки» — субатомные частицы с очень долгим периодом жизни. Двойка поможет нам найти то, что мы так долго ищем. Она даст нам силу и вдохновение.

Советы нумерологов на эту среду

Сегодня стоит избегать неопределенности. Нумерологи отмечают, что самыми успешными станут люди, которые четко видят свои цели.

Есть вероятность того, что вы станете свидетелями не очень приятной ситуации, которая вас не будет касаться. Не лезьте не в своё дело и не помогайте людям, если те не попросили вас о поддержке.

В такие дни полезно заниматься покупками, но лучше не сорить деньгами. Будет осторожнее и предусмотрительнее.

Нумерологи советуют не упускать важных мелких деталей. В дни правления Двойки важно абсолютно всё.

Не бойтесь трудностей. В любой бочке с дегтем всегда есть капля меда, однако 10 ноября будет справедливо и обратное. Если все будет хорошо, не расслабляйтесь, ведь проблемы могут прийти внезапно.

Откажитесь от стратегии «хватай всё, что плохо лежит». Жадность и ненасытность сегодня будет нам врагом. Спасательным кругом можно считать великодушие и доброту.

Если кто-то захочет обвести вас вокруг пальца, Двойка предупредит вас об этом, но, само собой, она не сможет это сделать напрямую. Именно поэтому следите за сигналами Вселенной. Совпадений сегодня не будет.

Талисманы удачи на 10 ноября

Лучший талисман этого дня — чистота и порядок дома и на рабочем месте. Люди, которые работают в такой атмосфере, будут максимально продуктивными и сильными ментально.

Также это благоприятный день для ношения двойных талисманов из золота — сережек либо колец на одинаковых пальцах обеих рук. Такие талисманы дадут вам много сил и уверенности в себе.