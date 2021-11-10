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Образ дня: умопомрачительная Леди Гага в "голливудском" платье Gucci на премьере в Лондоне

Образ дня: умопомрачительная Леди Гага в "голливудском" платье Gucci на премьере в Лондоне

Вчера вечером в Лондоне состоялась мировая премьера фильма "Дом Gucci" (хотя по количеству репортажей папарацци со съемочной площадки кажется, что фильм мы уже посмотрели!), и главной звездой на дорожке стала Леди Гага — ее эффектный образ сегодня обсуждают все!


Леди Гага


35-летняя певица, которая ролью Патриции Реджани, вдовы и убийцы Маурицио Гуччи, явно стремится проложить себе дорогу к актерскому "Оскару" (статуэтка за лучшую песню у нее уже есть), появилась в фиолетовом платье Gucci. Полупрозрачный воздушный наряд был взят из новой "голливудской" коллекции Алессандро Микеле, показ которой состоялся недавно на "Аллее звезд".


Показ Gucci

И если наряд певицы на церемонии инаугурации президента США был пуленепробиваемым, как выяснилось на днях, то на этот раз все части тела звезды были беззащитны — более того, Леди Гага сама охотно их обнажала, показывая самые интимные детали гардероба, например, трусы.


Адам Драйвер и Леди Гага

Яркий наряд певица дополнила не менее яркий мейком — смоки-айз с фиолетовыми тенями. А в качестве аксессуаров Леди Гага выбрала украшения Tiffany & Co. и свои фирменные сапоги на умопомрачительной платформе.





Мнения пользователей сети, впрочем, традиционно разделились. Многие посчитали, что Гага переборщила и образ получился чересчур вызывающим и вульгарным. Но стоит отметить, что сторонницей минимализма певица никогда не была и ее модные выходы всегда были немного провокацией (достаточно вспомнить мясное платье!).






Те, кто ценит звезду именно за это шоу, конечно, образ оценили по достоинству, и уже с нетерпением ждут новых появлений Леди Гаги в рамках пресс-тура "Дома Gucci". Можно не сомневаться, нам будет на что посмотреть!

Ну а пока обсуждаем этот образ — как вам выход звезды?





Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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