Образовательные организации смогут претендовать на гранты «Яндекса»

В 2022 году «Яндекс» выделит 250 миллионов рублей из Фонда Сегаловича на помощь образовательным учреждениям, проектам и НКО, которые работают в сфере естественных наук, технологий, инженерии и математики.

Гранты будут присуждаться в трех номинациях. Среди претендентов на получение гранта выделят проекты и организации, которые достигли успеха в создании продуктов и сервисов в области STEM-образования (естественных и компьютерных наук, технологий, инженерного дела и математики), занимались развитием образовательного сообщества для общения и обмена опытом и поддержкой исследований и доказательного подхода в области образования.

Подробнее о грантовой программе можно узнать на сайте фонда.

Фонд имени Ильи Сегаловича, одного из основателей «Яндекса», не единственный проект компании, связанный с образованием. За 2020–2021 год в проектах компании участвовали более 6 миллионов человек. Так, «Академия Яндекса» готовит IT-специалистов, «Яндекс.Учебник» используется в школах и вузах. А вместе с партнерами «Яндекс» организует просветительские инициативы, среди которых – «Урок цифры», «Культурный марафон» и «Тотальный диктант».