Обряд «Огненная преграда»: устанавливаем щит от врагов и завистников

Вадим Карасев

Оградить себя от негатива завистников, недоброжелателей и врагов можно с помощью сильного ритуала. С его помощью получится выстроить сильный защитный барьер, который не позволит никому из тех, кто замыслил недоброе, причинить вам зло.

Оградить себя от любых происков недоброжелателей можно благодаря сильному обряду «Огненная преграда». Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить его не только в случае прямых нападок, но и для заблаговременной защиты. Такая техника усилит защиту биополя и не даст врагам причинить вам зло.

Правила проведения обряда на защиту

Проводя обряд, важно помнить, что негативные мысли и эмоции в адрес обидчиков не помогут создать сильную защиту. Спокойствие, уверенность и желание защититься от пристального внимания недоброжелателей — вот главная цель. Обряд проводят на растущей Луне, чтобы ее энергетика усилила защиту. Для него потребуются:

5 свечей красного цвета;3 свечи белого цвета;3 свечи зеленого цвета;1 свеча черного цвета;мел;святая вода;соль.

Подготовив все необходимое, выбирают время на закате, чтобы выполнять обряд в сумерках. Важно оставаться в одиночестве и отключить все звуковые приборы, чтобы не отвлекаться и не сбиваться с настроя.

Обряд «Огненная защита»

В центре комнаты рисуют круг мелом, расставляют вокруг него свечи в банках, чтобы не пачкать пол воском. С правой стороны — красные, слева — белые, спереди и сзади — зеленые. После этого в центр круга помещают черную свечу. Ее ставят на блюдце с солью или иную не протекающую поверхность, чтобы воск не растекался по полу, а впитывался в соль.

После этого нужно войти в круг, зажечь поочередно свечи слева направо и закрыть глаза, предоставляя, как огонь встает стеной и не пропускает негатив, сжигая его. Как только картина предстанет перед глазами, произносят:

«Красные свечи борьбу и победу символизируют, стеной встают, врагов на пути сметая, меня защищая. Зеленые свечи жизнь олицетворяют, удачу ко мне привлекают, стеной огня встают на пути, сметая негатив, сжигая боль. Белые свечи меня защищают, путеводной звездой во мраке выступают. За ними иду, зло за спиной оставляя, помыслы врагов и завистников сжигая».

Читать заговор можно как по памяти, так и по бумажке, не торопясь и не запинаясь, четко проговаривая каждое слово. Затем зажигают черную свечу, вглядываются в ее пламя и говорят:

«Черная свеча мои боли заберет, любые порчи и сглазы в себя вберет. Все, что мне пожелали, сжигаю, энергетику свою обновляю».

Черной свече дают прогореть несколько минут, чтобы на соли собралось достаточное количество воска, затем ее тушат. Из круга не выходят, пока не задуют все свечи.

Черную свечу вместе с емкостью и солью относят подальше из дома. Перед выходом открывают окна, чтобы проветрить жилище, а назад возвращаются, не произнося ни слова и не оборачиваясь.