Памела Андерсон вышла в свет с сыновьями и встретилась с бывшим мужем Томми Ли

Вадим Карасев

В минувшие выходные 25-летний сын Памелы Андерсон и Томми Ли Брэндон представил капсульную коллекцию одежды. Презентация прошла в Swingers Club в Лос-Анджелесе, и поддержать его пришли оба родителя и 23-летний брат Дилан. Причем компанию 59-летнему Томми Ли составила его 35-летняя супруга Бриттани Фурлан, а 54-летней Памеле — ее муж Дэн Хейхерст.





Памела Андерсон с сыном Диланом





Брэндон Ли













Надо сказать, что после развода у Памелы Андерсон и Томми Ли были сложные отношения. Брак пары, в котором у них родилось двое сыновей, сопровождался сплошными скандалами с приступами ревности и рукоприкладством. В итоге после трех лет совместной жизни супруги развелись. Спустя годы они дали своим отношениям второй шанс, но успехом это не увенчалось. Несмотря на то что роман пары продлился недолго, он остается одним из самых ярких в истории современного шоу-бизнеса.





История их отношений даже послужила основой сюжета мини-сериала "Пэм и Томми", главные роли в котором исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Модель, правда, его раскритиковала и назвала "дешевой подделкой".

Со старшим сыном, который пошел по стопам своей матери и выбрал карьеру в модной индустрии, у Томми Ли тоже не все складывалось гладко. Несколько лет назад они сильно поссорились и даже подрались. Музыкант заявил, что сын напал на него и избил, в то время как Брэндон утверждал, что его отец был пьян, и он просто защищался. Тем не менее, судя по всему, о конфликте они со временем забыли и помирились.





Памела Андерсон с сыновьями Брэндоном и Диланом

С годами Томми Ли и Памела наладили отношения и сейчас нормально общаются. Рассказывая как-то о бывшем муже в интервью, Памела назвала его "любовью всей жизни".

Это была любовь с первого взгляда. Я знала его всего четыре дня до того, как вышла за него замуж. У нас прекрасные дети, они рады тому, что появились на свет в результате настоящей любви,— отмечала она.

Сейчас и Памела Андерсон, и Томми Ли счастливы в новых браках.





Дэн Хейхерст и Памела Андерсон





Томми Ли и Бриттани ФурланМариана Панкина