Почему покойники приходят во сне к живым людям: о чем это говорит

Почему снятся усопшие родственники

Почему усопшие приходят именно во снах

На что обращать внимание, когда снятся усопшие

Как помочь умершему обрести покой

Многие люди во снах видят своих усопших родственников и близких людей. Мало кто понимает, о чем говорят такие сны и что ушедшие в мир иной хотят сказать живым людям, когда являются к ним.Подсознание человека подает ему во снах то, о чем он думал в течение дня. Если днем вспоминать об усопших близких людях, то велика вероятность увидеть их ночью во сне. Практически все люди уверены в том, что подобные сны не являются случайностью, и считают, что если снится усопший родственник, то он хочет о чем-то предупредить.Если во сне усопшие родные снова покидают этот мир, то это говорит о предательстве со стороны близких людей. Такой сон нужно будет проанализировать и остерегаться заговоров со стороны родных.В некоторых сонниках можно увидеть совсем другое трактование данного сна. Согласно соннику Ванги, усопшие снятся в том случае, когда хотят предупредить о каком-то недуге или беде. Объятия с покойным указывают на то, что в жизни произойдут перемены, которые могут оказаться как хорошими, так и плохими.При виде во сне усопшего родственника не нужно сразу паниковать. Следует отправиться к нему на могилку, помянуть его, а также сходить в храм. Если один и тот же сон повторяется несколько раз, то нужно купить конфеты либо печенье и раздать их соседям.Согласно современному соннику, покойные снятся к перемене погоды либо к появлению бытовых трудностей. Ни в коем случае нельзя идти за покойным во сне, если он зовет — это знак скорой кончины.В состоянии бодрствования человек занят повседневными заботами и делами, поэтому не воспринимает никакие душевные колебания. Во сне все процессы замедляются, человек погружается в неподвижное состояние, в котором находятся усопшие. Покойникам намного проще выходить на контакт в этот момент и передавать человеку свои послания.В основном души приходят к своим родным, к которым при жизни были слишком привязаны. Более вероятно общение в течение нескольких месяцев после кончины.Чаще всего покойники приходят во снах к живым, чтобы попросить их о какой-то помощи. Первое время душа усопшего человека еще испытывает кое-какие потребности: голод, жажду, эмоции. Но поскольку физического тела у них больше нет, то они не могут удовлетворить их, за них сделать это могут живые родственники. Если во сне усопший просит еды или что-то другое, то после пробуждения нужно будет все обдумать и сделать все возможное — это поможет душе успокоиться.Покойники могут предстать во сне в разных обличиях и состояниях, и ведать о многих деталях. Если обращать внимание на все подробности, то можно о многом узнать.В первую очередь нужно отметить, во что одет покойный. Чистая и опрятная одежда указывает, что у него все хорошо. Особое внимание следует обращать на его возраст: молодость является хорошим знаком, а старость указывает на какие-то трудности.Важно еще и эмоциональное состояние человека, которое он испытывает после пробуждения. Положительные ощущения указывают на то, что усопший всем доволен, а плохие заставляют задуматься над тем, как облегчить его страдания и помочь ему.Самый главный период времени — это 40 дней после кончины. В это время нужно молиться об усопшем и вспоминать только о положительных моментах его жизни. Важная роль отводится пище, которую готовят на поминках. Она должна быть только органического происхождения, на столе не должно быть спиртного.Для усопшего отдельно нужно поставить посуду с едой, чтобы он смог оценить приготовленную пищу. Необходимо также произнести молитву.Помогать усопшему можно все время. Для этого родственникам нужно поминать его, проведывать могилку, вспоминать только хорошее о нем, ходить в храм, чтобы заказать молебен.