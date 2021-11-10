Почему покойники приходят во сне к живым людям: о чем это говорит
Сегодня, 05:05
Многие люди во снах видят своих усопших родственников и близких людей. Мало кто понимает, о чем говорят такие сны и что ушедшие в мир иной хотят сказать живым людям, когда являются к ним.
Почему снятся усопшие родственники
Подсознание человека подает ему во снах то, о чем он думал в течение дня. Если днем вспоминать об усопших близких людях, то велика вероятность увидеть их ночью во сне. Практически все люди уверены в том, что подобные сны не являются случайностью, и считают, что если снится усопший родственник, то он хочет о чем-то предупредить.
Если во сне усопшие родные снова покидают этот мир, то это говорит о предательстве со стороны близких людей. Такой сон нужно будет проанализировать и остерегаться заговоров со стороны родных.
В некоторых сонниках можно увидеть совсем другое трактование данного сна. Согласно соннику Ванги, усопшие снятся в том случае, когда хотят предупредить о каком-то недуге или беде. Объятия с покойным указывают на то, что в жизни произойдут перемены, которые могут оказаться как хорошими, так и плохими.
При виде во сне усопшего родственника не нужно сразу паниковать. Следует отправиться к нему на могилку, помянуть его, а также сходить в храм. Если один и тот же сон повторяется несколько раз, то нужно купить конфеты либо печенье и раздать их соседям.
Согласно современному соннику, покойные снятся к перемене погоды либо к появлению бытовых трудностей. Ни в коем случае нельзя идти за покойным во сне, если он зовет — это знак скорой кончины.
Почему усопшие приходят именно во снах
В состоянии бодрствования человек занят повседневными заботами и делами, поэтому не воспринимает никакие душевные колебания. Во сне все процессы замедляются, человек погружается в неподвижное состояние, в котором находятся усопшие. Покойникам намного проще выходить на контакт в этот момент и передавать человеку свои послания.
В основном души приходят к своим родным, к которым при жизни были слишком привязаны. Более вероятно общение в течение нескольких месяцев после кончины.
Чаще всего покойники приходят во снах к живым, чтобы попросить их о какой-то помощи. Первое время душа усопшего человека еще испытывает кое-какие потребности: голод, жажду, эмоции. Но поскольку физического тела у них больше нет, то они не могут удовлетворить их, за них сделать это могут живые родственники. Если во сне усопший просит еды или что-то другое, то после пробуждения нужно будет все обдумать и сделать все возможное — это поможет душе успокоиться.
На что обращать внимание, когда снятся усопшие
Покойники могут предстать во сне в разных обличиях и состояниях, и ведать о многих деталях. Если обращать внимание на все подробности, то можно о многом узнать.
В первую очередь нужно отметить, во что одет покойный. Чистая и опрятная одежда указывает, что у него все хорошо. Особое внимание следует обращать на его возраст: молодость является хорошим знаком, а старость указывает на какие-то трудности.
Важно еще и эмоциональное состояние человека, которое он испытывает после пробуждения. Положительные ощущения указывают на то, что усопший всем доволен, а плохие заставляют задуматься над тем, как облегчить его страдания и помочь ему.
Как помочь умершему обрести покой
Самый главный период времени — это 40 дней после кончины. В это время нужно молиться об усопшем и вспоминать только о положительных моментах его жизни. Важная роль отводится пище, которую готовят на поминках. Она должна быть только органического происхождения, на столе не должно быть спиртного.
Для усопшего отдельно нужно поставить посуду с едой, чтобы он смог оценить приготовленную пищу. Необходимо также произнести молитву.
Помогать усопшему можно все время. Для этого родственникам нужно поминать его, проведывать могилку, вспоминать только хорошее о нем, ходить в храм, чтобы заказать молебен.
По материалам: RSUTE