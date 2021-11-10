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Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей

Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей

Ежегодно 11 ноября отмечается Международный день фитнеса, который помогает привить любовь к спорту. Профессионалов или любителей данного направления можно поздравить с этим праздником. Красивые картинки помогут поднять настроение и внести нотку веселья перед очередным походом на занятия.

Международный день фитнеса 11 ноября




Молодой праздник День фитнеса был введен в 2011 году во многих странах мира. Он был создан для популяризации спорта среди населения, чтобы привлечь людей к здоровому и активному образу жизни. В этот день профессионалы и любители фитнеса готовы помочь любому освоить навыки упражнений, и дают понять, что форма тела зависит от их усилий.
Занятия фитнесом являются популярным видом спорта, и не обязательно быть профессионалом, чтобы им заниматься. Он не подразумевает достижение рекордов, а результатом может быть красивая фигура. Об этом говорит расшифровка «fit», которая означает «находящийся в хорошей форме, здоровый».
Но неправильно было бы воспринимать фитнес только как ряд упражнений. В него входит также здоровое питание, режим дня и образ жизни.
Главные задачи фитнеса:
увеличение и укрепление мышечной массы;
удаление лишнего веса;
оздоровление сердечно-сосудистой системы путем регулярных тренировок;
улучшение самочувствия;
повышение выносливости.
Существует несколько видов фитнеса:
аэробика;
фитнес-танцы;
фитбол;
шейпинг;
стретчинг.
Отдельно можно говорить о йоге, которая также причастна к аэробике. Самым безопасным видом фитнеса является стретчинг. Упражнения направлены на вытягивание определенных групп мышц, что повышает гибкость тела. Им можно заниматься и взрослым, и детям.
Занятия фитнесом дарят хорошее настроение, бодрость и заряд энергии. С его помощью можно получить красивую фигуру, развить гибкость, предупредить появление некоторых заболеваний.
Празднование Международного дня фитнеса – это присоединение к здоровому образу жизни и вклад в свою красоту.

Поздравления и картинки с днем фитнеса



Находясь в группе профессионалов или любителей, которые занимаются фитнесом, можно единомышленников поздравить с праздником. Картинки и слова наполнят день позитивом и приятными впечатлениями.
Здоровье — штука важная,

Пусть крепнет день за днём!

Душа твоя отважная

Пускай горит огнем.
Шагай по жизни смело ты,

С решимостью в глазах и устали не зная.


Я желаю, чтоб настрой

Был всегда твой боевой,

На победу и удачу,

Много сил еще в придачу.
Соревнуйся, побеждай

И усталости не знай.

К цели выбранной иди,

Не печалься, не грусти.
Верь в себя, и все ты сможешь,

Все награды приумножишь!

Все поздравления сегодня

Тем, кто с фитнесом в ладу.

Будьте крепки и успешны

Каждый час в году!
Пусть достижения, свершения

Радуют вас результатом.

А красота и здоровье —

Станут достойной наградой!


Подтянутые, стройные —

Ну, просто идеал,

Красавицам достойным

Почёт и похвала.
И пресс, и отжимания

У вас на высоте.

Желаем понимания,

Свершения мечты,
Здоровья идеального,

Медалей и наград,

Дохода премиального,

Нехуденьких зарплат,
И счастья многомерного

В семье, в делах, в быту,

Пути к успеху верного,

Любовь и красоту.

Поздравить можно словами в прозе, от души пожелав прекрасных занятий и мгновений:
С Днем фитнеса, мастер умиротворённости и пластики! Желаю внешней красоты, внутренней гармонии, душевного спокойствия, сердечной любви. Пусть каждый час йоги наполняет энергией, смелостью, уверенностью и вдохновением всю твою жизнь. Желаю изящества тела, мудрости мысли и роскоши жизни.


Поздравление с пожеланиями достигнуть отличных результатов в занятиях фитнеса:
Желаю накачанных бицепсов, проработанных трицепсов, внушительной трапеции и положительного заряда на успех. Желаю новых званий, побед и регалий. Всегда рвись вперед и пусть боль, стресс и усталость не будут тебе помехой.


День фитнеса можно провести вместе с друзьями, занимаясь спортивными упражнениями дома или в спортзале. Это будет неоценимым вкладом в свое здоровье и позитивный настрой.
# Общество
По материалам: RSUTE

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