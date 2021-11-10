Поздравления с Днем фитнеса в красивых картинках и стихах для спортивных людей
Сегодня, 21:25
Ежегодно 11 ноября отмечается Международный день фитнеса, который помогает привить любовь к спорту. Профессионалов или любителей данного направления можно поздравить с этим праздником. Красивые картинки помогут поднять настроение и внести нотку веселья перед очередным походом на занятия.
Международный день фитнеса 11 ноября
Молодой праздник День фитнеса был введен в 2011 году во многих странах мира. Он был создан для популяризации спорта среди населения, чтобы привлечь людей к здоровому и активному образу жизни. В этот день профессионалы и любители фитнеса готовы помочь любому освоить навыки упражнений, и дают понять, что форма тела зависит от их усилий.
Занятия фитнесом являются популярным видом спорта, и не обязательно быть профессионалом, чтобы им заниматься. Он не подразумевает достижение рекордов, а результатом может быть красивая фигура. Об этом говорит расшифровка «fit», которая означает «находящийся в хорошей форме, здоровый».
Но неправильно было бы воспринимать фитнес только как ряд упражнений. В него входит также здоровое питание, режим дня и образ жизни.
Главные задачи фитнеса:
увеличение и укрепление мышечной массы;
удаление лишнего веса;
оздоровление сердечно-сосудистой системы путем регулярных тренировок;
улучшение самочувствия;
повышение выносливости.
Существует несколько видов фитнеса:
аэробика;
фитнес-танцы;
фитбол;
шейпинг;
стретчинг.
Отдельно можно говорить о йоге, которая также причастна к аэробике. Самым безопасным видом фитнеса является стретчинг. Упражнения направлены на вытягивание определенных групп мышц, что повышает гибкость тела. Им можно заниматься и взрослым, и детям.
Занятия фитнесом дарят хорошее настроение, бодрость и заряд энергии. С его помощью можно получить красивую фигуру, развить гибкость, предупредить появление некоторых заболеваний.
Празднование Международного дня фитнеса – это присоединение к здоровому образу жизни и вклад в свою красоту.
Поздравления и картинки с днем фитнеса
Находясь в группе профессионалов или любителей, которые занимаются фитнесом, можно единомышленников поздравить с праздником. Картинки и слова наполнят день позитивом и приятными впечатлениями.
Здоровье — штука важная,
Пусть крепнет день за днём!
Душа твоя отважная
Пускай горит огнем.
Шагай по жизни смело ты,
С решимостью в глазах и устали не зная.
Я желаю, чтоб настрой
Был всегда твой боевой,
На победу и удачу,
Много сил еще в придачу.
Соревнуйся, побеждай
И усталости не знай.
К цели выбранной иди,
Не печалься, не грусти.
Верь в себя, и все ты сможешь,
Все награды приумножишь!
Все поздравления сегодня
Тем, кто с фитнесом в ладу.
Будьте крепки и успешны
Каждый час в году!
Пусть достижения, свершения
Радуют вас результатом.
А красота и здоровье —
Станут достойной наградой!
Подтянутые, стройные —
Ну, просто идеал,
Красавицам достойным
Почёт и похвала.
И пресс, и отжимания
У вас на высоте.
Желаем понимания,
Свершения мечты,
Здоровья идеального,
Медалей и наград,
Дохода премиального,
Нехуденьких зарплат,
И счастья многомерного
В семье, в делах, в быту,
Пути к успеху верного,
Любовь и красоту.
Поздравить можно словами в прозе, от души пожелав прекрасных занятий и мгновений:
С Днем фитнеса, мастер умиротворённости и пластики! Желаю внешней красоты, внутренней гармонии, душевного спокойствия, сердечной любви. Пусть каждый час йоги наполняет энергией, смелостью, уверенностью и вдохновением всю твою жизнь. Желаю изящества тела, мудрости мысли и роскоши жизни.
Поздравление с пожеланиями достигнуть отличных результатов в занятиях фитнеса:
Желаю накачанных бицепсов, проработанных трицепсов, внушительной трапеции и положительного заряда на успех. Желаю новых званий, побед и регалий. Всегда рвись вперед и пусть боль, стресс и усталость не будут тебе помехой.
День фитнеса можно провести вместе с друзьями, занимаясь спортивными упражнениями дома или в спортзале. Это будет неоценимым вкладом в свое здоровье и позитивный настрой.
По материалам: RSUTE