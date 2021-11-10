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Пожилых петербуржцев, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы

Пожилых петербуржцев, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:10  Автор: Жанна Звягина


Источник: Роспотребнадзор



Работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса нового типа, будут отстранять от работы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Не привившиеся сотрудники будут подлежать отстранению от работы с 16 декабря.

Неработающим горожанам старше 60 лет, не прошедшим вакцинцию, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг, сообщили в службе.

В сообщении также отмечается, что несоблюдение установленных петербуржскими властями запретов и ограничений влечет привлечение к административной ответственности.

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Накануне главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о вводе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Руководители организаций до 15 декабря должны организовать работу по вакцинации сотрудников, подпадающих под эту категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 15 января - вторым компонентом вакцины. 



#Петербург #вакцинация #QR-код #работа


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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