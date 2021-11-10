Пожилых петербуржцев, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
21:10 Автор: Жанна Звягина
Источник: Роспотребнадзор
Работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса нового типа, будут отстранять от работы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте городского управления Роспотребнадзора.
Не привившиеся сотрудники будут подлежать отстранению от работы с 16 декабря.
Неработающим горожанам старше 60 лет, не прошедшим вакцинцию, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг, сообщили в службе.
В сообщении также отмечается, что несоблюдение установленных петербуржскими властями запретов и ограничений влечет привлечение к административной ответственности.
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Накануне главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о вводе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Руководители организаций до 15 декабря должны организовать работу по вакцинации сотрудников, подпадающих под эту категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 15 января - вторым компонентом вакцины.
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