Пожилых петербуржцев, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:10 Автор: Жанна Звягина

Источник: Роспотребнадзор

Работающих жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса нового типа, будут отстранять от работы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Не привившиеся сотрудники будут подлежать отстранению от работы с 16 декабря.

Неработающим горожанам старше 60 лет, не прошедшим вакцинцию, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг, сообщили в службе.

В сообщении также отмечается, что несоблюдение установленных петербуржскими властями запретов и ограничений влечет привлечение к административной ответственности.

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Накануне главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о вводе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Руководители организаций до 15 декабря должны организовать работу по вакцинации сотрудников, подпадающих под эту категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной; до 15 января - вторым компонентом вакцины.

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