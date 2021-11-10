Представили трейлер к релизу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition с основными изменениями





Завтра, 11 ноября, состоится релиз игры The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Очередное переиздание Skyrim обещает много нового поклонникам проекта и новичкам.

В The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition игроков ждет порядка 100 отобранных материалов из Creation Club, среди которых квесты, подземелья, оружие, заклинания, боссы и многое другое. Ниже можно видеть трейлер, приуроченный к завтрашнему релизу.

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Игру The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition можно будет купить отдельно или обновить до нее версию Special Edition. При покупке игры отдельно в полной юбилейной версии, за нее нужно будет выложить $49,99 на Xbox One и Xbox Series X | S. При обновлении до этой версии варианта Special Edition, достаточно будет заплатить $19,99.

Отметим, что игра The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition не попадет в подписку Game Pass на старте. Игроки смогут обновить версию из Game Pass до юбилейной версии, за $19,99.

Однако, версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition получит бесплатное обновление до Xbox Series X | S и пару новых функций, среди которых рыбалка.