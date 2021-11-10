Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми

Ходили слухи, что пара рассталасьАктер Павел Прилучный после развода с актрисой Агатой Муцениеце закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Раньше пару часто видели на светских мероприятиях, но в последнее время знаменитости перестали появляться вместе, что послужило поводом для слухов об их расставании.Сейчас же Мирослава и Прилучный отдыхают в Сочи вместе с детьми артиста от предыдущих отношений. Во время обеда в одном из кафе звезд запечатлели случайный прохожий. Как сообщил источник изданию StarHit.ru, Карпович и Павел вели беседу, пока наследники актера катались на аттракционах.Стоит отметить, что Прилучный уже отдыхал вместе с избранницей и детьми прошлым летом. Тогда они проводили время в Ялте, что возмутило Агату, так как она не знала, что с их наследниками будет и Мирослава.Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году. Спустя два года у пары родился сын Матвей. А в 2016 году актриса подарила артисту дочь Мию. В прошлом году звезды решили развестись. Тогда общественность обвинила Карпович в распаде семьи.