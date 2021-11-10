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Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день

Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день

10 ноября православная церковь чтит память святой Параскевы. Она является покровительницей женщин. Неделю, на которую выпадает этот праздник, прозвали Пятницкой. С 10 ноября связано много примет, традиций и запретов.

Почему нельзя мыть и расчесывать волосы 10 ноября, и другие запреты дня




В славянской мифологии образ святой Параскевы связывают с браком и рождением детей, а еще с работой по дому. Святой раньше поклонялись многие, поэтому ее деревянные статуи раскрашивали, оставляли в часовне или же опускали в колодцы. Ей приносили жертвы: в колодец бросали полотенца, шерсть, нитки и кричали:
«Матушке-Пятнице на передничек».

Данный обряд прозвали мокрида. На перекрестках в данный день было принято устанавливать кресты. Эти места считались священными.
Любая работа по дому была под запретом. Нельзя: стирать, разжигать огонь, прясть и купаться. Чтобы не накликать беду, 10 ноября запрещалось веселиться. Если в данный день люди будут много смеяться, то в старости они прольют немало слез.

Беременным женщинам в этот день нельзя давать и брать деньги в долг. После наступления темноты не следует садиться за стол. Мужчинам в это время запрещалось колоть дрова и заниматься ремонтными работами.
Особенно под запрет попадало мытье и расчесывание волос. В народе люди верили, что проведение любых манипуляций с шевелюрой 10 ноября не принесет пользу. Волосы могут сечься и выпадать. Вообще в данный день не следует что-либо делать с водой. Мытье посуды лучше перенести на другой день.

Параскева может явиться и наказать тех, кто не будет придерживаться древних заповедей. Обычно ее изображали в виде высокой женщины с длинными распущенными волосами.
Согласно поверьям, Параскева может отнять зрение, содрать кожу и даже превратить в лягушку тех, кто будет нарушать запреты дня.

Что нужно делать 10 ноября



В данный день следует помолиться святой тем, кто собирается замуж, а также попросить о сохранении скота. Несмотря ни на что, Параскева считалась целительницей. Люди верили, что она может избавить от любого недуга, в том числе мигрени, лихорадки и наваждения.
На шее принято было носить разные травяные и цветочные обереги, которые хранили годами. В случае появления какого-либо недуга, люди варили настой из трав и поили им человека.

10 ноября принято ходить на кладбище, проведывать могилки усопших и разбрасывать крошки для птиц. В образе пернатых на землю в данный день могут спуститься души усопших родственников.
Покойников нужно поминать блинами. Первый блин обязательно оставляли для духов ушедших в мир иной родственников.

Приметы на 10 ноября




С этим днем связано много разных примет, большая часть которых касается погодных условий:
нельзя тревожить землю, потому что может случиться землетрясение;
если на вишне еще остались листочки, то скоро наступит зима;
появившийся на деревьях иней указывал на морозы;
появление утреннего тумана говорит о теплой погоде и оттепели;
если в данный день люди встретят в лесу белку, то можно ждать потепления.
# Общество
По материалам: RSUTE

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