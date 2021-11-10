Приметы и запреты 10 ноября 2021 года: почему нельзя мыть голову в этот день

Почему нельзя мыть и расчесывать волосы 10 ноября, и другие запреты дня

«Матушке-Пятнице на передничек».

Что нужно делать 10 ноября

Приметы на 10 ноября

10 ноября православная церковь чтит память святой Параскевы. Она является покровительницей женщин. Неделю, на которую выпадает этот праздник, прозвали Пятницкой. С 10 ноября связано много примет, традиций и запретов.В славянской мифологии образ святой Параскевы связывают с браком и рождением детей, а еще с работой по дому. Святой раньше поклонялись многие, поэтому ее деревянные статуи раскрашивали, оставляли в часовне или же опускали в колодцы. Ей приносили жертвы: в колодец бросали полотенца, шерсть, нитки и кричали:Данный обряд прозвали мокрида. На перекрестках в данный день было принято устанавливать кресты. Эти места считались священными.Любая работа по дому была под запретом. Нельзя: стирать, разжигать огонь, прясть и купаться. Чтобы не накликать беду, 10 ноября запрещалось веселиться. Если в данный день люди будут много смеяться, то в старости они прольют немало слез.Беременным женщинам в этот день нельзя давать и брать деньги в долг. После наступления темноты не следует садиться за стол. Мужчинам в это время запрещалось колоть дрова и заниматься ремонтными работами.Особенно под запрет попадало мытье и расчесывание волос. В народе люди верили, что проведение любых манипуляций с шевелюрой 10 ноября не принесет пользу. Волосы могут сечься и выпадать. Вообще в данный день не следует что-либо делать с водой. Мытье посуды лучше перенести на другой день.Параскева может явиться и наказать тех, кто не будет придерживаться древних заповедей. Обычно ее изображали в виде высокой женщины с длинными распущенными волосами.Согласно поверьям, Параскева может отнять зрение, содрать кожу и даже превратить в лягушку тех, кто будет нарушать запреты дня.В данный день следует помолиться святой тем, кто собирается замуж, а также попросить о сохранении скота. Несмотря ни на что, Параскева считалась целительницей. Люди верили, что она может избавить от любого недуга, в том числе мигрени, лихорадки и наваждения.На шее принято было носить разные травяные и цветочные обереги, которые хранили годами. В случае появления какого-либо недуга, люди варили настой из трав и поили им человека.10 ноября принято ходить на кладбище, проведывать могилки усопших и разбрасывать крошки для птиц. В образе пернатых на землю в данный день могут спуститься души усопших родственников.Покойников нужно поминать блинами. Первый блин обязательно оставляли для духов ушедших в мир иной родственников.С этим днем связано много разных примет, большая часть которых касается погодных условий:нельзя тревожить землю, потому что может случиться землетрясение;если на вишне еще остались листочки, то скоро наступит зима;появившийся на деревьях иней указывал на морозы;появление утреннего тумана говорит о теплой погоде и оттепели;если в данный день люди встретят в лесу белку, то можно ждать потепления.