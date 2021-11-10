Прохор Шаляпин нанял известного адвоката для мамы

Маме певца Прохора Шаляпина грозит тюремный срок. Артист в Instagram выразил благодарность правозащитнице Екатерине Гордон, которая будет представлять в суде его мать, обвиненную в получении взяток. «С красавицей, умницей, правозащитником Катей Гордон в ее новом просторном офисе. Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде. Будем бороться вместе с Гордон за справедливость! Спасибо за поддержку!», сообщил Прохор Шаляпин.Прохор Шаляпин Напомним, что мать Шаляпина Елена Колесникова работает сестрой-хозяйкой в одной из больниц Волгограда. По слухам, она помогала заключенным уклоняться от исправительных работ, выдавала липовые справки и брала за это деньги. Ей вменяют четыре эпизода с получением взяток на общую сумму 50 тысяч рублей. Матери Прохора Шаляпина светит шесть лет колонии.