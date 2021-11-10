Разработчики Elex II объявили дату релиза игры





Разработчики Elex II опубликовали трейлер коллекционного издания игры. В нем неожиданно объявили дату выхода проекта — 1 марта 2022 года. Релиз игры Elex II должен состояться на всех актуальных игровых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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Напомним, что первая часть Elex вышла в 2017 году, Elex II станет ее прямым продолжением. Игрокам предстоит оказаться в постапокалиптической вселенной, где идет отчаянное сражение за особый ресурс, способный придать специальные способности человеку. Проект представляет собой ролевую игру в открытом мире. За его создание отвечают авторы игр серий Gothic и Risen.

Ниже можно видеть трейлер Elex II, который издательство THQ Nordic представило несколько месяцев назад с анонсом игры:

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