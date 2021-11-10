Разрушаем популярные стереотипы об Овнах

Вадим Карасев

Вокруг каждого из Знаков Зодиака существует довольно много стереотипов. Настало время избавиться от них в отношении Овнов, ведь эти люди далеко не такие, какими их представляют себе многие.

Старайтесь программировать свое мышление на лучшую жизнь — ровно так, как делают это Овны. Эти люди верят в то, что все самое лучшее еще впереди. Не верьте в предрассудки, описанные далее.

Овен — беспринципный человек

У этих людей есть личные правила и жизненные принципы. Люди почему-то думают, что Овны — это бунтари, которым плевать на мнение окружающих, но это не так. Они так же, как и другие люди, любят порядок, спокойствие и отсутствие проблем.

Овны агрессивны

Они могут быть агрессивными, но им не доставляет удовольствия задирать всех вокруг и искать себе проблемы. Они агрессивны с теми, кто этого, по их мнению, заслуживает. В целом это добрые люди с большим сердцем.

Эти люди не умеют обращаться с деньгами

Отчасти это так, но они прекрасно понимают, что тратят деньги не на то, на что стоило бы. Просто они любят делать себя и близких людей счастливыми. Деньги для них — не цель, а средство достижения целей и радости.

Овны — предатели и хитрецы

Так кажется, потому что они не сидят на месте, а берут то, что хотят. Они не будут делать кому-то плохо, если этот человек с ними поговорит и попробует прийти к консенсусу. Хитрить у них нет ни желания, ни времени. Разрабатывать коварные планы им не свойственно.

Овны — очень честные люди

Их честность не выходит за обычные границы. Просто дело в том, что они не умеют держать язык за зубами. Они постоянно проговариваются или рассказывают правду о себе, сами того не желая. Это получается автоматически.

Овны — любители сплетен

Сплетниками Овнов также называют потому, что они говорят, а потом думают, и то не всегда. Они не разбалтывают чужие тайны специально. Просто они рассеянные, и их никак не переделать, даже если очень сильно захочется.